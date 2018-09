Grafiti. Imagen: Odeith

Grafiti. Imagen: Odeith Es un grafiti y, a la vez, una ilusión óptica. Es obra del portugués Sergio Odeith, especializado en este tipo de arte, que llama Sombre 3D. "Las últimas obras que he realizado son muy realistas", dice a Verne en un mensaje. Es conocido entre los grafiteros desde hace años. En las últimas semanas, su obra ha captado bastante atención entre medios de comunicación. En Instagram tiene más de 230.000 seguidores. "Creo que he ido cambiando mi estilo con el paso de los años, haciéndolo más simple e intentando que el efecto 3D sea mejor", añade este artista de 42 años. Su espacio favorito para pintar son las esquinas, donde puede reforzar el efecto de sus obras: "Las esquinas son mi reto favorito". En este vídeo se puede ver a cámara rápida cómo realiza uno de estos grafitis. Consigue el efecto jugando con las sombras y la posición de los elementos.

La técnica por la cual se consigue que un dibujo parezca salir de la pared (o del cuadro) se llama anamorfosis. Hay otros artistas que crean grafitis parecidos a los de Odeith. El portugués pone como ejemplos a Vile, Insane51 o WD Drawing. "Al ver mis grafitis, algunas personas no entienden lo que están mirando de primeras... Hasta que lo miran desde el lugar correcto. El comentario más habitual es ¿cómo lo haces?". La mayoría de sus obras están repartidas por su ciudad, Lisboa, y por Estados Unidos. "He pintado en Madrid y en Sevilla, pero lo más seguro es que esas obras ya no existan". También realiza murales gigantes.

A continuación puedes ver más obras de Odeith es su cuenta de Instagram.

