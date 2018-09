Anticipan que no mejorará seguridad con Álvar y Zamarripa otra vez

Se necesitan cambiar intereses



“Queda en evidencia el compromiso que tiene el gobernador electo Diego Sinhue con el gobernador saliente. Eso le quita las condiciones para generar los cambios que requiere Guanajuato en seguridad. Es más grande el interés de un grupo que está gobernando que el interés social”.

“Si queremos tener resultados diferentes, necesitamos hacer las cosas diferentes, y con los mismos titulares, ni pinta que se vayan a hacer las cosas diferente. Esta decisión demerita la calidad moral, política y social el gobierno desde antes de entrar. Yo creo que necesitan la credibilidad y la confianza”.

Próximo Gobernador no se sensibiliza con ciudadanos

“Ya vimos que en seis años lejos de mejorar empeoramos en crímenes dolosos en feminicidios, en robos con violencia. El famoso programa Escudo dejó mucho qué deber y no dio el resultado que esperamos los ciudadanos; el mensaje es que va a haber continuidad.

“Vemos que hablan muy bien, pero no se percibe en los resultados; mientras el ciudadano no perciba los resultados no se va a compartir. El Gobernador se está cubriendo hacia la ingobernabilidad que tuvo en la materia, por eso deja a sus hombre, para poder ser cubierto”.

Tras el anuncio del gobernador electo,, respecto a la ratificación de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Justicia del Estado, conocedores del tema anticiparon que no habrá mejoras.Este día se dio a conocer quepermanecerán en su cargos.Los mismos ha recibido constantemente críticas por varios sectores sociales a causa de la violencia en el estado.El exdirector de la Policía de Celaya, Jorge Acuña Dávalos, criticó que es más grande el interés de un grupo partidario que actualmente gobierna al estado, sobre el interés social.El mensaje que el Gobernador electo de Guanajuato, al ratificar a los titulares de la SSP y de la Procuraduría es que no conoce del tema y no se sensibiliza con los ciudadanos, indicó el capitán retirado del Ejército, Armando Montiel Sánchez.