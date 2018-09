Un riesgo transitar



“Cada vez se pone más difícil pasar por estos hoyos. Los que traen carga corren el riesgo de volcarse. Esa agua tiene más de un mes estancada. Las autoridades deben hacer algo antes de que ocurra un accidente”, dijo el señor Octavio González, automovilista.

Falta mantenimiento



“Cuando llueve se inunda y el agua se mete a la pensión y otros locales. Con el paso de los carros se pone peor. Esa agua ya huele feo y es un foco de infección”, dijo la señora Guadalupe Mauricio.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Losen lade lalade, provocan daños en los vehículos y congestionamiento vial.Con las lluvias que se han registrado en la ciudad y la circulación de vehículos pesados en el kilómetro 1.5, else dañó y representa un peligro transitar por la zona por los hundimientos que incluso a los camiones, pipas y autobuses les cuesta trabajo esquivar.Las condiciones del camino y los encharcamientos provocan a diario unen lade la ciudad con, porque los automovilistas no pueden circular a más de 10 kilómetros por hora.Trabajadores de la zona señalaron varios puntos donde sólo pueden pasar las 4 llantas de un automóvil sedán mientras que los vehículos de carga cuando pasan por los hundimientos provocan que los choferes pierdan el control del volante.La lateral comprende un aproximado de 150 metros que ya presenta daños desde el cruce con el Eje Norponiente hasta que se incorpora con la carretera.Comerciantes mencionaron que desde hace más de 5 años que autoridades no le dan mantenimiento o reparan la vialidad que es muy transitada.Algunosprefieren utilizar lapara evitar un accidente y por lo complicado que es circular entre el agua, piedras y baches.