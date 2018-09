Depende de Diego Sinhue



"No tengo noticia de ello, no digo que me disgustaría, pero eso depende del Gobernador. Él tiene sus propios tiempos y yo los respeto", expresó el todavía Presidente Municipal de Celaya.



"Igual si en un momento me pide apoyarlo, con mucho gusto lo haré. Yo, ya saben mi interés en este sentido y en cuanto a la cultura se refiere".

Interés por impulsar cultura



"Sigo pensando lo mismo: la cultura es coaligante de la sociedad y promueve la identidad de los pueblos y es importante para la reconstrucción del tejido social.



"Y en ese sentido, ya sea dentro o fuera de la administración, seguiré trabajando en ese sentido", dijo el Alcalde.

El presidente municipal de, manifestó sude ser parte delde Guanajuato,En específico, se refirió a que busca ser el director delSin embargo, aceptó que aún no tiene noticia alguna en referencia a que Rodríguez Vallejo lo haya elegido como parte de su equipo.Lemus Muñoz Ledo vio frustrada su intención de reelegirse en el cargo, pues el Partido Acción Nacional otorgó su apoyo en las elecciones pasadas a la ex diputada local, Elvira Paniagua Rodríguez, hoy alcaldesa electa.El Alcalde manifestó su interés en la cultura, incluso dijo la impulsaría desde afuera en casi de no contar con la invitación para participar en el Gobierno del Estado.