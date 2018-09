“Respeto las decisiones que toman, pero es un escalón más que pasen por cabildo, sería tanto como no tenerle confianza a sus funcionarios”, puntualizó.



CANACO SUPERVISARÁ QUE NO EXISTAN MÁS TRÁMITES



CONTEXTO

Juan Jesús Bravo Aguilera, quien preside la, exhortó al ayuntamiento de Pachuca para no tardar la expedición de licencias de funcionamiento para giros especiales.En entrevista con AM Hidalgo, el líder de la cámara empresarial dijo respetar la decisión de que el cabildo apruebe la expedición de documentación para bares.Sin embargo, consideró que dicha disposición podría requerir mayor tiempo en los trámites; e incluso, que los pagos y requisitos aumenten.Al cuestionarle si era necesario el conceso de cabildo, Bravo Aguilera señaló que es función de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos otorgar las licencias, además de una estructura orgánica al interior del ayuntamiento.puntualizó que la Canaco no sólo pedirá al ayuntamiento de Cabildo “celeridad en los trámites”, sino que supervisará que no incrementen.Asimismo, recordó que el municipio de Pachuca es parte de la Mejora Regulatoria, por lo que solicitó al ayuntamiento que se cumpla la disminución en los tiempos de trámite.“Yo estaré bien al pendiente, apenas inicie esa disposición (…) que no haya ni más requisitos de los que sean lógicos”, finalizó.A partir de la primera semana de octubre las licencias para comercios que venden alcohol serán competencia del cabildo de Pachuca. Medida que se tomó luego de que los Regidores aprobaran la modificación de 11 artículos delde Pachuca.Sigue leyendo: