Firma convenio AMEXME con Christus Muguerza 

con el objetivo principal de ofrecer a los trabajadores de empresas los beneficios clínicos y desde luego a colaboradores y familiares de las mismas.: “Todo lo que se hace en firma de convenios siempre será como un beneficio no solo para la asociada o para quien representa una empresa o una emprendedora, esto va más allá de manera que se busca de que el beneficio sea también para sus familiares y colaboradores; esto es darle al empleado ese plus que les servirá con costos muy accesibles y de esta manera seguir trabajando en conjunto con empresas que beneficien a AMEXME”.La firma de convenio estuvo a cargo de Elena Torres y el Director Regional Clínicas Christus Muguerza a cargo del licenciado Rolando Sosa Martínez.Sosa Martínez, dijo que los beneficios que tendrán las empresas consisten en facilitar el acceso a los asociados, familiares y colaboradores en medicina de alta calidad a accesibles precios y beneficios para que cuando se encuentren en una necesidad de salud puedan acceder sin tanta complicación.Actualmente Christus Muguerza ofrece todas las especialidades médicas desde el área de urgencias, rayos x, laboratorio y quirófanos esto para cualquier eventualidad quirúrgica no mayor a 24 horas.Una clínica que existe desde 1934 en la ciudad de Monterrey Nuevo León y tienen presencia en Monterrey, Chihuahua , Puebla, San Luis Potosí y ahora en Irapuato.Esta es una marca reconocida que esta accediendo con precios muy atractivos para que la gente pueda ser atendida en cualquiera de estos servicios médicos de alta calidad.La tecnología que se utiliza va desde equipamiento de primera calidad con lo más avanzado y los mejores equipos para el diagnostico y para atención médica.Actualmente AMEXME cuenta con 47 mujeres empresarias así como emprendedoras que buscan llegar a ser grandes empresarias y empoderarse como mujeres, desde luego cada una de ellas reciben la mejor capacitación para crecer en su empresa.