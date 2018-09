Tienen pérdidas en su mercancía comerciantes 

“Desde hace más de quince días mi mercancía ha mermado, esto a causa de que nos cambiaron para este lugar, allá la gente pasaba y nos compraba nuestros productos frescos, ahora andamos hasta casi regalando nuestro trabajo o tirándolo porque se nos hecha a perder”, comentó la señora Mary quien desde hace más de 30 años se dedica a vender quesos, tortillas, requesón, y nopales.





“No es posible que las autoridades no vean que nosotros estamos trabajando honradamente y que buscamos un peso para llevar a nuestras casas y de esto alimentar también a nuestras familias”, comentó el señor Juan Arenas.

Comerciantes ambulantes que fueron reubicados han tenido pérdidas totales de su mercancía, esto luego de que fueran instalados en lay donde varios alrededor de veinte comerciantes han sido afectados por las malas ventas, ya que dicen están en un espacio muy pequeño y muy escondidos donde la gente no los ve.Algunos de ellos comentaron que han tenido que tirar sus productos porque se les han deteriorado por el calor y la lluvia, y la gente ya nos los busca como antes porque no sabes que están dentro de la nave porfiriana, además de que se encuentran en un espacio de un metro y las autoridades de mercados nos les permiten poner más cosas para vender.De estos comerciantes ambulantes que no cuentan con un carrito para vender y que solo colocan sus productos en cajas de madera, la venta de sus productos ha repercutido en sus familias, ya que dijeron vivir solamente de esto y de lo que ganan es para mantener a sus familias.La mayoría de esta gente son personas de la tercera edad que llegan desde muy temprano desde distintas comunidades y traen sus productos para venderlos y sacar un poco de ganancia para mantenerse y sobrevivir.Tal es el caso de los señores José Jaramillo, Juan Arenas y Rufina Meza así como de Carmelita que día a día llegan desde muy temprano para vender sus productos y así como llegan se regresan con todo, porque la gente ya nos los busca como antes.Los comerciantes dijeron ya haber tenido una platica con algunos funcionarios de mercados pero hasta hoy día no les han dado una respuesta al respecto, es por ellos que una vez más piden a las autoridades tomar en cuenta su caso.