Padres de familia, alumnos y vecinos de la escuelanúmero, ubicada en la colonia, se manifestaron inconformes por el mal estado en el que se encuentran las instalaciones; hay unade juanes,y ratas.recibió denuncias de que del interior de la escuela saleny ratones que se meten a algunas, por lo que se realizó un recorrido por las calles Molino de León, Molino del Pípila, Molino de Independencia y Molino de Agua.

Madres de familia, vecinos y alumnos denuncian malas condiciones en la secundaria 22. Foto: Jorge Isaac Pérez.



“De aquí del estacionamiento, como yo soy la que quedo más cerca, se meten ratones (a su casa). El director me dicen que no debo de tratar con él que debo de tratar con el Presidente de colonos para quejarme de esa parte; pero de la escuela pues sí, los ratones, iba un gato mío y me lo envenenaron”, aseveró una vecina de la calle Molino de León.

Temen por salud de sus hijos

Madres de familia, vecinos y alumnos denuncian malas condiciones en la secundaria 22. Foto: Jorge Isaac Pérez.



“Ahora me dicen que hay chinches, el director (Mario Aguirre Casas) dice que va a abrir otros baños, yo no he visto nada; eso es del año pasado. Mi hijo va a sufrir todo este año de tercero y mi hijo que empieza en primero no puede ir al baño”, comentó una madre de familia.

Denuncian que ¡hasta hay excremento en las paredes!

Madres de familia se quejaron por la aparición de chinches y juanes en los salones, además del mal estado de los baños lo que provoca que sus hijos no puedan ir a los sanitarios por temor a enfermarse del estómago.

Madres de familia, vecinos y alumnos denuncian malas condiciones en la secundaria 22. Foto: Jorge Isaac Pérez.



“Ahorita cuando estaba afuera sacaron como a la mitad del grupo para que le ayudara (a la persona de intendencia) a barrer todo el patio”.

Revisan a alumnas debajo del uniforme

Alumnos aseguraron que en los baños, botes de basura y en donde se pone el rollo de papel, además delolor que expiden al no contar con, lo que causa quequieran usar los baños.Un estudiante de primer año señaló quea los alumnos para realizar labores de

Madres de familia, vecinos y alumnos denuncian malas condiciones en la secundaria 22. Foto: Jorge Isaac Pérez.



“Yo digo que eso no está bien, yo no estoy de acuerdo que les ande levantando el pants (la subdirectora) para ver que traigan un pantalón abajo, para mí no está bien. El año pasado le dije a la subdirectora que no está bien que les ande levantando el pantalón a las niñas porque es falta de respeto hacia ellas”, mencionó una madre inconforme.

Sin solución

Las alumnas no pueden llevar pants o mallas debajo de la falda, aún cuando están en su periodo menstrual, porque las maestras lesde sus prendas y las regresan a sus casas si llevan otra ropa que no sea la del uniforme, así lo indicaron alumnas y madres de familia.

Madres de familia, vecinos y alumnos denuncian malas condiciones en la secundaria 22. Foto: Jorge Isaac Pérez.

Sigue leyendo:

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Madres de familia han buscado a las autoridades del plantel para solucionar el problema, pero les dicen que no hay quien las pueda atender o se encuentran en sus horas de almuerzo.trató de hablar con el director, pero el prefecto señaló que no se encontraba en el plantel y que la secundaria no teníaproblema en sus instalaciones; sin embargo,al plantel.