“En ese sentido, luego de conocer la decisión del Gobernador electo de ratificar en su cargo a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Alvar Cabeza de Vaca Appendini y Carlos Zamarripa Aguirre, respectivamente los organismos del CCEL nos permitimos señalar que:

De llegarse a gestar una estrategia con las características que citamos en los párrafos anteriores, como empresarios reiteramos nuestra disposición a seguir colaborando en lo que esté a nuestro alcance para la recuperación de la paz de nuestro Estado.

Sin embargo, si dicha ratificación sólo se trata de una decisión aislada que no incluya todo lo anterior, entonces NO PODRÍAMOS COMPARTIR la decisión de ratificar a los funcionarios antes citados, ya que no han conseguido ofrecer los resultados deseados en la entidad.

RESPETAMOS la decisión que ha tomado el Gobernador electo, pues entendemos proviene de un análisis exhaustivo sobre el impacto y conveniencia de la continuidad de dichos funcionarios, pero en cualquier escenario esperamos resultados favorables inmediatos con fechas bien definidas y DECREMENTOS MENSUALES EN LOS DELITOS, toda vez que no habrá curva de aprendizaje ni argumento que justifique una ausencia de resultados.

Conscientes de lo lastimado que se encuentra Guanajuato por la falta de seguridad, los empresarios del CCEL refrendamos nuestro compromiso de dar seguimiento al trabajo de nuestros gobiernos para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones”, informa el comunicado.