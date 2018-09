'La doctora me decía que si mi bebé se moría, era mi culpa'. Viven horror en Hospital Materno

Investiga PGJE casos

Culpan a mujeres



“Nos lo entregaron en un pañal de adulto, con sus manos atadas con una venda”, recuerda su esposo, quien se mostró también afectado.

“Me dijeron que mi bebé se moría”...



“Me ingresaron, me pusieron suero, estaba con otras 10 o 15 mujeres en la misma situación en el trabajo de parto, yo empecé a seguir instrucciones, pero me sentía muy mal, le dije que estaba programada para cesárea, pero me dijo 'en vez de estar llorando, puja', que ella era la ginecóloga”, relató.



“Me dijeron que tuvo asfixia, que le daban un estimado de 1 a 3 días de vida, que no sabe cuánto se quedó sin respirar, pero era grave (...) sentía mucha tristeza. La doctora me decía que si mi bebé se moría, era mi culpa”, comentó.

Su bebé murió y no le avisaron



“El día anterior me dijeron que no podían retirarle el oxígeno, no nos informaron que murió, que le retiraron el oxígeno. Es una horrible manera en la que te tratan, se siente una impotencia horrible”, contó.

Piden llevar a su hija fallecida a consulta



“Cuando mi hija tenía un mes que había fallecido me hablaron del Materno, me preguntaron por qué no había llevado a mi niña a revisar, que sabía que tenía que llevarla. ‘Mi hija falleció’, les respondí, me pedían fechas exactas”, recordó.

Le provocaron dolores



“Les decía a las doctoras que no aguantaba los dolores, y me decían que si no me daba prisa a tenerlo (al bebé), menos. Llegó el 12 de diciembre y todas fueron a un convivio, nos dejaron ahí, me aventó mi expediente la doctora Mendoza y dijo que me haría la cesárea a las 5 de la tarde, que no era cuando yo quisiera”, indicó.

También la culparon



“Mi hija falleció el 14 de diciembre, se le contaminaron sus pulmones, al parecer respiró popó, por el esfuerzo que hizo”, indicó.

Denuncia maltrato médico



“Yo llevaba mi control, desde el embarazo me dijeron que mi bebé era muy grande, me tenían ya para cesárea, luego me dijeron que me iba a aliviar normal, me dejaron toda la noche, y una ginecóloga no me quiso hacer cesárea, que estaba programada a las 9 de la noche, a la mañana siguiente me dicen que me van a hacer cesárea, yo ya tenía fiebre”, relató.



“Empezó a meter sus dedos en la cicatriz, sin anestesia ni un medicamento, me empezó a tallar, me tuvieron así 8 días, con curaciones bruscas sin anestesia, ni siquiera supe cómo se llamaba. me dejaron con la cicatriz abierta, me decían que algo había hecho y por eso se me infectó, pero no es cierto, yo me cuidé; tenía que meterme a bañar con la cicatriz abierta”, compartió.

Aseguran iniciarán investigación



“No vamos a tolerar las violaciones a los derechos humanos en la Secretaría de Salud. Los casos están en investigación y estaremos atentos a proporcionar toda la información necesaria a las instituciones en el proceso indagatorio, tanto de derechos humanos como otras instancias”, señalan.

Prometen reforzar calidad y seguridad de pacientes



“En el Hospital Materno Infantil de Irapuato, se han promovido mejoras específicas en cuanto a la seguridad del paciente y en consecuencia se han disminuido los eventos adversos, con énfasis en la atención obstétrica; hoy en día se atienden y salvan vidas de pacientes de otras instituciones como el IMSS, el ISSSTE e inclusive hospitales privados”, se lee en el documento.

Sigue leyendo:

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El 17 de diciembre del 2017, envuelto en un pañal de adulto y con las manos atadas con una venda, Yaneri del Castillo Sotelo recibió elde su, luego de que el 13 de diciembre diera a luz, después de una de las experiencias más traumáticas de su vida.Así lo relató junto a Martha Chávez Hernández, quien tambiéna su hijo endel año pasado, luego de quemédico delno atendiera dela labor deen la que ambas llegaron al hospital,de enfermeras y ginecológos, así como laYaneri y Martha no fueron las únicas que decidieron alzar la voz, también Brenda Ruiz Rodríguez, quien a sus 18 años de edad, ya tiene una historia de horror que contar, y aunque ella puede abrazar hoy a su hijo, vivió 8 días con una infección en la cicatriz de su cesárea que, señaló, fue también mal atendida por los médicos, provocándole una infección.Por estos tres casos, informó el abogado Juan Elías Flores, ya fueron aperturadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) igual número de carpetas de investigación, los casos de Yaneri y Martha, por homicidio y lo que resulte, y el caso de Brenda, por error profesional, pues no existe como tal el delito de negligencia médica en Guanajuato.De igual manera, existen tres denuncias ante la Procuraduría de Derechos Humanos, por el maltrato médico al que fueron sometidas estas tres mujeres, de las cuales las autoridades no han dado avance, enfatizó Elías Flores.El caso de Yaneri, con el número de carpeta de investigación 3911/18, es el único que la PGJE ha resuelto, determinando que no hay delito que perseguir, por lo que el grupo de abogados de Elías Flores, ya presentó una apelación.Yaneri recuerda a detalle lo que pasó cuando llegó al Hospital Materno Infantil el 13 de diciembre, a las 2:30 de la madrugada, con dolores de parto y 8 centímetros de dilatación, de acuerdo al médico de guardia, por lo que le pidieron que no se retirara del hospital, mientras sangraba.La sangre siguió saliendo, empapando la bata de Yaneri, quien además de los dolores tuvo que soportar burlas del personal médico, para luego de horas pasar a que le practicaran la cesárea, donde finalmente los médicos extrajeron a su bebé, que no lloró al nacer.Cuatro días después, con poca información sobre su bebé, el personal le pide a Yaneri y su esposo que lleven un sacerdote, porque su hijo está grave y no queda mucho tiempo, sin que se les informara que el pequeño falleció, al retirarle el oxígeno por parte del personal médico.La única llamada que recibió Martha Chávez Hernández de parte del personal del Hospital Materno Infantil luego de que su hija falleció, fue al mes del acontecimiento, cuando le llamaron la atención por no llevarlo a revisión.El 11 de diciembre Martha llegó al Materno Infantil, donde la revisó una ginecóloga corroborando que había cumplido 42 semanas de embarazo, por lo que le provocaron dolores para hacerle la cesárea, durando 24 horas en trabajo de parto.Un líquido verde salió cuando le hicieron el tacto para revisar la dilatación, por lo que la doctora le advirtió a Martha que si se moría su bebé, sería su culpa, lo que puso más nerviosa a la futura madre, naciendo la pequeña, sin que pudiera cargarla.Brenda Ruiz Rodríguez logró llevar a casa a su bebé, al igual que una experiencia que la dejó marcada, al grado de no querer embarazarse de nuevo, por miedo. Luego de permanecer en curaciones durante 8 días por la cesárea practicada por personal del Hospital Materno, en abril del 2017.A los 4 días de que se le practicó la cesárea, Brenda tuvo que regresar, pues tenía inflamado el vientre, además de pus dentro de la cicatriz, además, el doctor que la atendió le cortó las puntadas y con las manos, jaló la piel para hacer la curación.Ante las declaraciones de tres mujeres por presunta negligencia médica, dos de ellas al perder a sus bebés en la atención en el Hospital Materno Infantil, mediante un comunicado, el personal de Comunicación Social de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), informó que se investigarán estos casos.En el mismo comunicado se habla del compromiso de reforzar las acciones de seguridad y calidad al interior de los hospitales, con el acompañamiento de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos.