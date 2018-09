“Hoy me despido como Gobernador, pero me quedo siempre como el amigo de todos los guanajuatenses, como el amigo de los Pueblos del Rincón (lo interrumpen los aplausos del auditorio)… Mil gracias por su amistad, por sus críticas, por la oportunidad de haberles servido estos seis años, y si los acumulo son 21 años de servicio, por eso ya tengo canas. Los puestos son por un rato, los amigos para siempre. Que Dios los bendiga siempre”, esa fue la última frase de Miguel Márquez en un evento público como Mandatario.

Enlista logros y se “olvida” de asesinatos

El mismo Miguel



“Yo ya me quedo en mi pueblo, me quedo en Purísima, me quedo en casa (y otra vez los aplausos). Ya tengo poco más de un mes viviendo aquí todos los días, pero a partir de mañana aquí estaré como siempre me han conocido, haciendo mi vida igual, con mis padres, saludando a los amigos en la calle, a la gente, yendo a misa, en el rancho, sigo siendo el Miguel de siempre, nada más con un montón de amigos y amigas más”, expresó.

Despedida y herencia

Después deaños ininterrumpidos en la política,Eligió su pueblo,parade la Gubernatura. Lo hizo en la inauguración del Teatro de la Ciudad conpersonas que no dejaron de aplaudirle.Llegó después de las 5 de la tarde a inaugurar el edificio administrativo de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG), le siguió una hora de saludos para cerrar con el III Informe de Gobierno del Ayuntamiento que encabeza su amigo,Siempre a su lado, su esposa,, igual de feliz.Ahí Márquez dio otro informe de 29 minutos para enlistar los logros de seis años. Bromeaba, sonreía, hace mucho no estaba tan relajado, tan, soltaba lasde su gobierno en materia de inversiones, obra pública, educación, salud. Y le aplaudían.De losdel sexenio, losde este año, ni una palabra.Tampoco hubo referencia al problema másque vive Guanajuato y los Pueblos del Rincón: las, los cientos de jóvenes atrapados en el alcoholismo y las drogas.Al presidente electo de México,y al gobernador de Guanajuato, su amigo, les deseo la mejor de las suertes.Repetía las gracias una y otra vez, principalmente a su equipo, varios presentes en primera fila. Lo acompañaron los titulares de: Obra Pública, Educación, Salud, Comunicación Social, Transparencia y Rendición de Cuentas, Instituto Estatal de Cultura y de la UVEG.Se emocionó porque no esperaba que su papá, don, asistiera. También estaba su mamá doña Socorro, toda la familia, incluso su hermana menor, Noemí, quien se estrenaba comoy fue enviada como representante del Poder Legislativo al evento.Su último acto como Gobernador cerró con lay dos jóvenes artistas interpretando un tema dedicado a Purísima, de estreno para la ocasión. Lo compuso la maestra, se lo prometió a Márquez hace un año dijo.Después Miguel pidió “Caminos de Guanajuato”. Y siguieron las fotos, besos, abrazos.Se fueron 2,192 días de Gobernador, y, junto con el presidente Enrique Peña y los alcaldes que no supieron, 3Mque no le borran los aplausos