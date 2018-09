La siguen buscando

"Vamos a presionar para que activen la alerta Amber y encuentren a mi hermana lo más pronto posible", dijo Eddy Bárcena.

Piden ayuda

Danna Janneth Bárcena Trejo, de 16 años, es buscada en forma afanosa por sus familiares porque desde ayer no saben nada de ella, por lo que piden activar una Alerta Amber par localizarla.Hasta ahora, sólo se sabe que la estudiante del segundo semestre de la Preparatoria 3 de Pachuca -situada en el bulevar Minero-, desapareció después de salir de clases.Su hermano, Eddy Bárcena, contó que, ayer lunes, toda la familia salió de casa para cumplir con sus distintas actividades, como común mente sucede; y que incluso Danna Janneth, llamó para confirmar que ya estaba en la escuela y que todo estaba bien.Sin embargo, Danna Janneth no volvió a su casa en Rinconadas del Venado luego de que sus clases concluyeran a las 21 horas. Al parecer, ni siquiera llegó al lugar donde debía abordar la colectiva para llegar a Plaza Juárez.Y aunque sus parientes, quienes empezaron a preocuparse e, intentaron llamarle a su celular, no tuvieron respuesta.Hasta ahora, por 'investigaciones' propias los familiares saben que la última vez que vieron a estudiante, estaba con Alberto Coka Báez, un compañer preparatoriano.Desde la noche del lunes y, hasta este momento, los familiares de Danna la buscan en forma afanosa, y además de que acudieron ante personal de la Procuraduría General de Justicia para interponer la carpeta de investigación por el extravío de la chica, piden que se active una alerta Amber porque aseguran qeu la estudiante no tenía ningún motivo para ausentarse de su casa.Los familiares de Danna Janneth hicieron un llamado a la población en general para localizar a la estudiante y pidieron que cualquier informe que lleve a su paradero será bien recibido en los teléfonos: 771 201 90 47 y 771 240 82 07, así como al 911 de emergencias.La joven, al salir de su casa, vestía pantalón de mezclilla color azul y sudadera en tono negro.Refirió que también buscan al compañero de escuela de Danna quien, por ser el último con quien la vieron, debe saber que pasó con ella.