“Esta noticia da un mensaje muy claro del Gobernador, primero no le interesa el percibir de la ciudadanía respecto a la inseguridad; segundo, no le interesa proponer, innovar o buscar una solución que haga frente a la ola de violencia, desde el momento en que está ratificando a estas dos figuras, que no han hecho frente de manera eficiente, nos está diciendo que no le importamos, que no les importa nuestra seguridad, es lamentable”, señaló.



“Podemos esperar que las cosas sigan igual, que se mantengan en el estado en el que están, y que puedan empeorar, porque no se están atendiendo realmente las causas que lo están originando, no estamos desplegando estrategias ni políticas que atiendan esta problemática, es irrisorio, en 12 años no han sabido dar resultados”, opinó.

Lo importante son las estrategias

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Con la ratificación de Alvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa Aguirre, Secretario de Seguridad y Procurador de Justicia de Guanajuato, respectivamente, el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo deja en claro que no le importa la opinión de los guanajuatenses, opinó Karen Guerra Ramírez, Secretaria General del Comité Directivo Municipal (CDM) del PRI en Irapuato.La dirigente priísta indicó que tanto Cabeza de Vaca como Zamarripa Aguirre ya dieron muestra de que no pudieron dar resultados en sus responsabilidades, por lo que el pronóstico de su trabajo en la próxima Administración no puede prever buenos resultados.Gerardo Padilla Fuerte, presidente de Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia (EVMAC) en Irapuato, señaló que esta es la tercera ocasión en que se les da una nueva oportunidad a los funcionarios encargados de la procuración de justicia y seguridad en el Estado.El empresario irapuatense agregó que es de vital importancia que se puedan generar estrategias, independiente de las personas que se puedan quedar a cargo de la Procuraduría de Justicia y de la Secretaría de Seguridad.“Más allá de las personas, es la estrategia y la coordinación que tengan, pero si van a tener otra vez esta posición, esperaríamos el famoso cambio de timón que prometió nuestro Gobernador, para que cambien las cosas, porque no se puede seguir de esta manera, sino, vamos a terminar el año como el Estado con mayor número de homicidios”, advirtió.Padilla Fuerte señaló que la ciudadanía debe pedir resultados al Gobernador en el tema de seguridad.