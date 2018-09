Sólo cumplen tres

Solo 30 por ciento de las once cárceles municipales de la Sierra y Huasteca de Hidalgo cuentan con cámaras de circuito cerrado para vigilar de forma permanente a las personas que son ingresadas en dichos sitios.Así lo dio a conocer la visitadora regional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Monserrat Vargas Ruiz, quien dijo que dicha situación fue constatada durante la primera visita de supervisión que se lleva a cabo en esos espacios locales, por lo menos dos veces al año.Monserrat Vargas detalló que los únicos municipios de la Sierra y Huasteca hidalguenses que cuentan con cámaras de circuito cerrado son: Atlapexco, Huautla y Huejutla.Mientras las cárceles de Jaltocán y Tepehuacán de Guerrero son las que se encuentran en peores condiciones, pese al llamado constante que hace CDHEH para que las alcaldías mejoren los espacios.Monserrat Vargas señaló que las cámaras de circuito cerrado son necesarias en ese tipo de espacios de resguardo preventivo, pues asegura que sólo de esa manera se puede evitar actos de violencia.La funcionaria de la Comisión Estatal pidió a los ediles que no han cumplido con la rehabilitación de sus cárceles, realizar las modificaciones y no esperar la llegada de alguna recomendación.