“Que nos abrace el sol para que nos pongamos en la chanclas de toda la gente que no tiene, vida, empleo, medicina, agua potable, quienes la tenemos no la sabemos valorar”, manifestó Tanao, como se le conoce al Alcalde.

Municipio sin deuda



“Hoy le vamos entregar al próximo ayuntamiento de Uriangato un municipio sin deuda y con 82 proyectos validados”, citó el Presidente Municipal.

Defendió el viaje a Europa



“Me da mucho gusto decirles que en Uriangato es el único municipio del mundo... del mundo, que ha hecho esa alfombra, fuimos a representar la cultura y las tradiciones de este hermoso municipio”, declaró Tanao.

Un tapete con difusión

Uriangato a oscuras



“Dijimos que este gobierno sería una caja de cristal por donde se vea por los cuatro lados”, aseguró el alcalde.

Invita a denunciar ‘moches’



“Estamos en una sociedad donde a través de un teléfono celular y una red social, cada quien inventa sus propios rumores, desgraciadamente ha habido rumores que han costado la vida”, señaló el mandatario municipal.

Informe transparente y autocrítico



“Venimos hacer un informe transparente, corto, sobre todo autocrítico; porque desgraciadamente los informes sirven para que sea Día del Presidente y para que se gasten cientos de miles de pesos de manejar la imagen del “presidente”.



“No subimos el agua, solamente se cobra lo que hoy por ley se debe de cobrar”, dijo el Alcalde.

Buenos deseos para siguientes gobernantes

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A pleno rayo del Sol, elrindió suEn éste justificó y defendió elque hizo el, resaltó que a la próxima administración lepara que puedan ir trabajando en ellos.Con casi hora y media de retraso, los integrantes del ayuntamiento junto con el representante del gobernador, se colocaron en el estrado que se puso en el, a todos les pegaba el Sol de frente; el presidente municipal subrayó que prefirió no poner toldo para ponerse en los zapatos de quienes en estos momentos se encuentran afectados en los Estados de Sonora y Sinaloa.Resaltó que los resultados de la administración 2015–2018 no terminan hoy, todavía quedan avances y un rumbo definido para la siguiente administración que empiece, al heredarle una cartera de proyectos 82 proyectos validados para que con eso empiece hacer gestiones con el gobierno estatal y federal para el beneficio de Uriangato.Abundó que está en proceso una denuncia penal que el Municipio ha interpuesto contra una empleada de la administración municipal que hizo mal uso del dinero, no solaparán a nadie y mucho menos taparán el sol con un dedo, al subrayar “¡Quien la haga, que la pague!”.Al tocar este punto, Guzmán alzó la voz al expresar que fue a Bélgica a elaborar el tapete floral en la plaza de Bruselas con la anuencia del Gobernador del Estado y el Secretario de Turismo; fue un proceso de dos años donde las embajadas a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores que fue como se llegó al país europeo.Cuestionó cuánto dinero se gastó el Ayuntamiento, al responder. Insistió que pusieron el nombre de Uriangato, de Guanajuato y haber puesto a México en lo más alto como nunca se habían puesto.La creación del tapete en el centro de Bélgica se difundió en más de 40 lenguas, en más de 40 idiomas; el viaje del Ayuntamiento fue sólo a provocar que supieran dónde se encontraban.Añadió haber preguntado al presidente de Bruselas y al Secretario de Turismo del Estado, cuánto les hubiera costado haber gastado en medios de comunicación para promover la alfombra, a lo que les respondieron más de millón de euros.Cuestionó quién ha logrado más, quién hubiera hecho esto; el tomar decisiones trae consecuencias, así como no tomarlas, al agradecer a todos los integrantes del Ayuntamiento por tomar decisiones como han demostrado quererlo.Uriangato presenta un problema grave de iluminación, basura, así como la sangre que se vertía al canal de Huahuemba, ahora se está industrializando.En materia de seguridad pública mediante un acuerdo entre el ayuntamiento y el Gobernador del Estado, se lograron comprar 24 patrullas, para ahorrar mecánicos, gasolina, refacciones. Pidió al próximo gobierno mantener el programa de Fortaseg donde este año el municipio ha recibido 10 millones de pesos.Otra de las cosas que Tanao resaltó fue el seguimiento del edificio Cecyte, gracias a la gestión del Gobernador, Uriangato no tendría una preparatoria.Gasto de impuestosInsistió que hace tres años se comprometió a que se tenía que saber cómo y en qué se gastaban los impuestos, el Municipio se encuentra en 100 % a la transparencia a nivel estatal, toda la información es pública donde no hay secretos.En relación a la contraloría mencionó que esa área se convertía en una contraloría política donde entraba gente del partido que quedaba en segundo lugar, en ocasiones llegaban a poner piedras o en otras nada. En este periodo ésta dependencia depende de ciudadanos y tiene que estar revisando que pasa con el dinero que gasta el municipio.Advirtió que cuando sean víctimas de un funcionario, de un policía que dicen que los robó, de un tránsito que los extorsionó o de un funcionario que les pide “moche” para que puedan proceder los asuntos, es necesario denuncien los actos de corrupción.También abundó que la dependencia de Servicios Administrativos hace unos años servía como aparato político, el funcionario en turno era quien seguía después del presidente; es el que tiene que hacer las compras; añadió que la Auditoria Superior del Estado no ha encontrado nada anormal.Sobre el tema del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Uriangato (SMAPAU), Tanao resaltó que muchos usuarios han criticado que incrementaron el costo del agua, al calificar de falso esa aseveración.Finalmente concluyó al apostarle que le vaya bien al próximo presidente de la República Andrés Manuel López Obrador; al gobernador Diego Sihue y al siguiente alcalde Anastacio Rosiles.