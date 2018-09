Hace unos días, #AMLO se vio "enredado" en una polémica por llamar a unas reporteras "corazoncitos"... ahora en #Tijuana, una reportera le hizo una pregunta y le dio un beso



Estoy conversando con Lorena García, reportera del Periódico Mexicano en #AzucenaxFórmula 104.1 FM pic.twitter.com/tKmpzoshQi — Azucena Uresti (@azucenau) September 24, 2018

La periodistacuando ella le preguntó sobre la coyuntura política eny confirmó que tampoco es algo que se deba repetir con ella u otras compañeras.En entrevista radiofónica con Luis Cárdenas, la reportera del periódico local "El Mexicano" narró los hechos del jueves 20 de septiembre, cuando el mandatario electo se encontraba en Tijuana. Refirió que el evento pertenecía a la agenda que le correspondía cubrir durante el día.Al percatarse que el presidente electo contestó preguntas, principalmente a medios nacionales, decidió, junto con otros reporteros, seguir a López Obrador y cuestionarle sobre la elección en el estado. Ante el cuestionamiento, García narró que el presidente sonrió;La reportera señaló que al percatarse de que el presidente no iba a contestar, no preguntó más.Describió el momento como algoy dijo que nunca hubo un movimiento corporal que diera a entender que se iba a despedir de beso de López Obrador.Cuestionada sobre el trato que ha tenido el presidente electo con la prensa, como llamar a un grupo de reporterasGarcía considera que es inapropiado porque "estamos trabajando, no es como que tenemos la intención alguna de recibir, ni de buscar un saludo de ese tipo".No dijo estar furiosa, ni querer denunciar el hecho, simplemente que quede como una experiencia, pero queNegó conocer al presidente electo con anterioridad y refirió que acudió a cubrir el evento como parte de su agenda. También indicó no reconocer las acusaciones que en redes sociales le hicieron deno consideró el acto un insulto, pero argumentó queSobre el beso a Lorena García, Ramírez comentó que esto se debe a la relación humana que el presidente electo expresa con mucha gente.finalizó.