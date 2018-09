COLUMNA DE BIENESTAR JORGE A. LEMUS ARIAS

El panorama general de la presión arterial

Consejos de Salud para esta semana

Ya no le agregué sal a los alimentos. Todos los alimentos contienen sal. Si Usted modera el consumo de sal, su presión arterial puede disminuir hasta 10 puntos o mmHg. Evite el consumo de azúcar refinada o procesada, como el jarabe de maíz de alta fructuosa presente en muchos alimentos que consumimos todos los días (miel, mermelada, salsa cátsup, galletas, pan dulce, entre otros). Controle su peso para que obtenga un mejor descanso y pueda tener un mejor rendimiento en sus actividades diarias. Evite los tratamientos naturistas o herbolarios que están de moda o que prometen curar sus enfermedades. Revise su glándula tiroides si padece enfermedades como la diabetes, hipertensión arterial, sobrepeso o problemas con el colesterol y los triglicéridos.



https://medicina-interna-pachuca.negocio.site/

La semana pasada platicamos acerca de los carbohidratos y su participación en el metabolismo del organismo. En esta semana y la siguiente, quiero abordar el tema de algunas cosas que pueden incrementar la presión arterial, incluyendo el consumo excesivo de carbohidratos.Probablemente haya escuchado acerca de la recomendación de moderar el consumo de sal, en especial si le preocupa el control de su presión arterial. Esto se debe a que un consumo excesivo de sal ejerce un estrés adicional sobre su corazón y sus vasos sanguíneos. Pero, ¿Usted sabía que el consumo de sal, el estrés y la ira no son las únicas cosas que pueden elevar su presión arterial?La presión arterial se puede elevar por muchas razones durante el día: la alimentación, el sueño, la actividad física, la presión atmosférica, si el día está nublado o soleado, entre otras. El cuerpo tiene mecanismos para controlar estos incrementos temporales. Sin embargo, si los niveles permanecen altos con el paso del tiempo pueden ocasionar problemas serios de salud.La cantidad azúcar añadida a los alimentos puede elevar su presión arterial, incluso a niveles más altos que con el consumo de sal. Tenga cuidado con el tipo de azúcar refinada o procesada, como el jarabe de maíz de alta fructosa. Tan solo el consumo de una bebida azucarada puede incrementar hasta en 15 mmHg el valor de la presión arterial sistólica (es la presión que ejerce el corazón durante un latido) y 9 mmHg en la presión diastólica (es la presión del cuerpo cuando la sangre viene de regreso al corazón). Esto explica en parte porque la mitad de los pacientes que tienen diabetes, también padecen hipertensión.No se trata solo de la cantidad de amigos que tiene, sino de sentirse conectado. Y estar estresado o deprimido no explica completamente el efecto. También empeora con el tiempo: en un estudio realizado durante 4 años, la presión arterial alta de las personas más solitarias aumentó más de 14 mmHg. Los investigadores creen que un miedo constante al rechazo y la decepción y sentirse más alerta acerca de su seguridad y protección pueden cambiar la forma en que funciona su cuerpo.La apnea obstructiva es un problema de salud frecuente y ocurre cuando su respiración se interrumpe repetidamente mientras duerme. Esto provoca que su sistema nervioso libere sustancias químicas que incrementan la presión arterial. Además, su cuerpo está recibiendo menos oxígeno, lo que podría dañar las paredes de los vasos sanguíneos y alterar el control de la presión arterial. Por lo tanto, los pacientes que sufren apnea del sueño tienen mayor probabilidad de sufrir hipertensión y otros problemas relacionados con el corazón.Sus riñones necesitan un equilibrio de sodio y potasio para mantener la cantidad correcta de líquido en su sangre. Por lo tanto, incluso si está siguiendo una dieta baja en sal, aún podría tener una presión arterial más alta si no está comiendo suficientes frutas, verduras, frijoles, productos lácteos bajos en grasa o pescado. Si bien puede pensar en los plátanos como fuente de referencia, el brócoli, las espinacas y otras verduras de hoja son mejores para obtener potasio y ayudan a controlar el peso.El dolor repentino o agudo acelera su sistema nervioso y aumenta su presión arterial. Puede ver este efecto cuando pones una mano en agua con hielo, presionas tu mejilla o una uña, o recibes una descarga eléctrica en el dedo.¿Toma ginkgo, ginseng, guaraná, efedra, naranja amarga, hierba de San Juan o bebidas energizantes? Estos y otros tratamientos naturistas o herbolarios pueden elevar su presión arterial o cambiar la forma en que funcionan los medicamentos, incluidos los medicamentos para controlar la presión arterial alta. Tenga mucho cuidado con el consumo de estas sustancias. Son motivo de consulta frecuente en los Hospitales por arritmias y otros problemas del corazón así como algunos problemas digestivos como pancreatitis y úlceras.Cuando esta glándula no produce suficientes hormonas tiroideas, su ritmo cardíaco disminuye, y sus arterias se vuelven menos elásticas. Los niveles bajos de hormonas también pueden elevar el colesterol LDL (conocido como colesterol "malo"), otra razón que puede promover la acumulación de grasa dentro de las paredes de sus arterias. Esto altera la circulación correcta de la sangre e incrementa la presión arterial. Por otra parte, demasiadas hormonas tiroideas en la sangre pueden provocar que su corazón se mueva más rápido y fuerte, lo que también incrementará su nivel de presión arterial.