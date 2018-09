FIESTA POR ESTADIO

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Todo es fiesta y luna de miel entre autoridades estatales, municipales y los dueños del Club León con la presentación del nuevo estadio con áreas comercial y de entretenimiento incluidas. El anuncio de que HKS hará el diseño y Manhattan Construction la edificación fue el pretexto para que los dueños del balón, la familia Martínez, diera su despedida al góber Miguel Márquez.Lo que aún no dijeron y dejarán como “papa caliente” al alcalde Héctor López es cómo resolverán el problema de conectividad para no colapsar la zona donde se construirá el proyecto (bulevar Francisco Villa con Alonso Torres y José María Morelos), cuánto costaría y quién va a pagar las obras.Del emblemático Estadio León y el litigio que el Municipio perdió contra Héctor González y Roberto Zermeño ni una palabra, no era la hora de echar a perder la bonita fiesta.Recuerda que el Ayuntamiento solicitó al Congreso estatal que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato revisara el proceso y responsabilidades por perder el inmueble; la presidenta de la Comisión de Hacienda saliente, Elvira Paniagua, decidió heredar el tema.Lo que se advierte es que probablemente les responderán que la Auditoría revisa las cuentas públicas pero no los proceso legales, les regresarán la bolita y así pasará el tiempo en una apuesta al olvido y el perdón.La gira de agradecimiento del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, pisa León este próximo lunes 1 de octubre con un evento público a las 17:00 horas. Por ahora es el único acto confirmado en Guanajuato. Tampoco se ha dicho si se reunirá con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, aunque en otras visitas, por ejemplo en Jalisco, sí estuvo con mandatarios electos.Diego mantuvo toda la transición su estilo ausente, de no aparecer, dejar a Márquez en su gira del adiós, por eso ayer ni se asomó a la fiesta de presentación del nuevo Estadio León, ya le tocará en su sexenio la prometida inauguración del inmueble. También en agosto 2014 el Club deberá haber pagado el terreno de 280 millones de pesos que el Estado le fio en abonos chiquitos y con simbólico interés.Alrededor de 500 panistas de todo el estado se reunieron el sábado en León para compartir el desayuno y cerrar filas para la renovación de la dirigencia nacional y estatal que ya está aquí. La cargada está en apoyo al michoacano Marko Cortés y para Guanajuato con Román Cifuentes. El pretexto fue el de celebrar el 79 aniversario del PAN pero la intención es afinar una planilla de unidad en torno a Román.Se trata de comenzar a reagrupar las distintas corrientes del partido en un mismo proyecto. Por eso ahí estuvo el -hasta hoy- único que levantó la mano para buscar la dirigencia estatal, Román Cifuentes. El ex Secretario Particular del exgobernador Juan Manuel Oliva incluso dio un mensaje, muy cuidado eso sí pues todavía no son tiempos de campaña, pero aprovechó para convocar al trabajo y a la unidad.La cita fue en un terreno propiedad del transportista y diputado federal, Juan Carlos “El Castor” Muñoz. No estuvo ni Miguel Márquez ni Diego Sinhue (no hace falta pues ya desde hace rato que le dieron la ‘bendición’ para que Román sea el bueno), pero sí figuras del panismo de los rincones del estado, algunos alcaldes electos y salientes, diputados locales y federales que se van y que llegan.Entre los asistentes anote usted al alcalde reelecto Héctor López Santillana; al exgobernador Juan Manuel Oliva; al dirigente municipal del PAN, Alfredo Ling; a los nuevo diputados locales Miguel Salim y Cristina Márquez; al coordinador de los diputados federales por Guanajuato, Jorge Espadas. El que fuera rival interno de Diego Sinhue, exsenador y hoy diputado federal Fernando Torres, no asistió.Además de Román también dieron su mensaje la diputada federal por Celaya, Saraí Núñez, quien habló sobre el papel de la mujer en la política y en Acción Nacional; y el irapuatense Lalo López Mares, con una breve reseña histórica de la identidad panista y la nueva realidad nacional.La presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Mariclaire Acosta, se reunió con las comisiones unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción de la Concamin nacional. Los industriales le expresaron que ellos pueden aportar mucho al tema si les abren mayores espacios de participación. A la cita acudieron guanajuatenses como el presidente de Concamin Bajío, don Ricardo Alaniz; Juan Antonio Guzmán (financiero), Norberto Roque (sector químico) y Alberto Lerin (de los zapateros).