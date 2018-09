Los cambios pequeños

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Para cambiar a veces no se necesitan grandes cosas, dice, el gurú del liderazgo y los hábitos efectivos. Entre todos los videos y memes que envían los amigos en Whatsapp, veía un viejo video del hombre que vendió millones de libros y transformó la industria de los libros deNarra cómo los enormes barcos se mueven y cambian de rumbo con una simple tabla de “compensación” en el timón. Todas las naves, acuáticas y aéreas, tienen eso que llamamos compensador o. Se usa para que cientos de miles de toneladas en un carguero cambien de rumbo sin mayor esfuerzo de parte del timonel. Los grandes aviones navegan también con pequeños cambios en esos compensadores.Covey narra cómo ense resolvió buena parte de la criminalidad atacando los pequeños delitos en el metro o en los barrios donde se concentrabaEn una larga charla con, actual secretario de Seguridad Pública, le preguntaba por qué había cientos o miles de autos sin placas en Guanajuato y nadie hacía algo al respecto. Para mi sorpresa dijo que era algo que, que eso era responsabilidad de otra dependencia. Le comenté que en varios asesinatosiban en autos con placas extranjeras o de plano sin placas. Su respuesta fue incoherente, por decir lo menos., el joven gobernador que inaugura mañana su sexenio, podría usar las recomendaciones de Covey.Ningún auto sin placas, ninguna camioneta con vidrios polarizados yAlguna vez el propio Marcelo Ebrard, ex jefe del D.F., invitó a, ex alcalde de Nueva York para que lo asesorara en la Ciudad de México. Giuliani eraSu receta eraen los delitos pequeños. Tan sólo evitar las transgresiones en el metro de Nueva York evitó un 75 por ciento de los crímenes en ese transporte.Cuando repararon las ventanas rotas de los barrios bajos,y los robos a transeúntes.Hoy la anarquía va desde el robo de luminarias y cable en avenidas importantes como el nuevo, hasta la extracción de metal de las alcantarillas. Las telefónicas sufren el robo de cable de cobre, los transportistas pierden cargas completas y qué decir del robo y tráfico de combustibles., con “compensadores” al timón que desea cambiar de rumbo el próximo gobernador.¿De qué sirven los nuevos y grandes edificios para seguir la criminalidad como el que se acaba de inaugurar si vemos transitar en calles y carreteras autos sin placas?Recuerdo que el candidato priista,, mencionaba en uno de los debates que ya hay tecnología para detectar armas en los vehículos que pasan la frontera. Hay que investigarlo. Nunca sabremos todo lo que se esconde en el fracaso del, ese invento oscuro que nos costó casi 3 mil millones de pesos.Para la nueva administración ya no valdrán los pretextos que tuvo. El “golpe de timón” al que se refirió en campaña Diego Sinhue, tiene que ver con un, con una determinación inquebrantable de obtener resultados ya.(Continuará)