“El problema es que fue una completa mentira, porque llegamos y ya no nos dejaron entrar, es mediodía y no hay quien nos dé la cara”, explicó Salvador Rodríguez que desde hace una década colabora en el área de corte.



“Nosotros solicitamos respeto, que nos digan quién nos va a pagar nuestra semana trabajada, si van cerrar que nos digan del finiquito, de nuestro fondo de ahorro”, remarcó.



“Vivo al día, desde la semana pasada nos dijeron que nos iban a pagar y, ahora resulta que ya ni trabajo tenemos”, expresó.



“Trabajaba en el área de acabado, de mí dependen cuatro personas y, ahora sí que nos quedamos sin dinero para el chivo... tenía esperanza de que nos pagaran hoy (ayer)”.

La empresa, fabricante delas puertas de suen, dejando al parecer a unasAyer a las 8 de la mañana los trabajadores se presentaron en la empresa, ubicada en la, con la esperanza de retomar sus labores, luego de que el pasado martes los encargados de producción les dijeron que se fueran a descansar y se presentaran ayer para retomar actividades.Sin embargo, empleados aseguraron que al llegar ayer vieron que el edificio ya no tenía el anuncio de la empresa y que se rumora que ésta ya cambió por tercera vez de razón social.Ante cuestionamientos, los representantes de Cyma respondieron que ésta no cuenta con el dinero suficiente para hacer un pago de un pedido de pieles, lo que impidió las labores la semana pasada.Los empleados insistieron a la empresa si cerraría, pero administrativos lo negaron, y reiteraron que los esperaban ayer para pagar su semana y así seguir trabajando con los pedidos de clientes.La empresa además de fabricar Botas Rudel, también realiza calzado para las marcas Rancho Boots y Forastero.La maquinaria aún sigue al interior de la empresa, pero las computadoras y muebles de zonas administrativas fueron removidas.A Marcos Torres de 59 años, quien está por pensionarse, le preocupa que la empresa ya no abra sus puertas, pues a su edad sería complicado conseguir un empleo nuevamente.Tomás Martínez Campos, quien tiene 15 años trabajando para Rudel, espera que en caso de que la empresa ya no abra, al menos les resuelva de forma legal sus pagos.

