le dio la vuelta al mundo por sus ganas de trabajar a pesar de sus limitados recursos económicos.El joven proveniente de, acudió a un establecimiento para solicitar trabajo, pero al no tener dinero para elaborar susus habilidades sobre las hojas que arrancó de un cuarderno.La mujer que lo atendió se conmovió y publicó el CV en, mostrándose sorprendida por las ganas de trabajar, pues cuando se quiere, no debe haber limitantes para no hacer las cosas.Luego de viralizarse las imágenes, unacontactó a Carlos para ofrecerley un sueldo de $16,000 al mes.

“Me daba pena entregar el CV, pero Eugenia me vio honesto y con hambre y me ayudó, es un ángel para mí”, dijo Carlos en entrevista a un diario local.

Carlos comienza su vida laboral a partir del jueves y ya sabe lo que hará con su

“Le prepararé un asado a mi familia y le compraré un regalo a Eugenia, pues esto es gracias a ella, es una forma de agradecerle”.