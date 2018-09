“Más allá de los detractores, de Tomás Boy, que no le gusta el estilo que tiene en el campo, hoy Cruz Azul fue un reflejo de lo que ha sido en este torneo: un equipo sólido, un equipo serio, un equipo que supo mantener tranquilidad en los momentos más álgidos del juego... yo creo que Cruz Azul, merecidamente resolvió un partido complicado”, señaló David Faitelson.



“Ya 11 contra 10 es diferente. Ya no son buenos partidos”, le contestó Boy, señalando que ante dicha situación, no se puede hablar del mérito del equipo de la Ciudad de México.

Es tu opinión, le dice Boy



“Entonces, ya no hablamos. Si estás de acuerdo”, le dijo Boy, ya que Faitelson aceptó que la expulsión sí condicionó el encuentro.



“No ves nada, David. Estoy asustado. No aprendes nada”, le dijo a Faitelson, quien le respondió enojado.



“Si te cuesta trabajo Tomás, aceptar que este Cruz Azul anda mejor que cuando tú lo dirigías, pues ya no es mi problema. Resuélvelo en la cama.”, le dijo Faitelson.



“El equipo de Caixinha ha alcanzado un nivel que no alcanzó contigo”, finalizó.

Te puede interesar

Nuevamentey ahora por Cruz Azul.Por su parte,, por lo que la victoria de Cruz Azul no fue justa. Faitelson aseguró que Cruz Azul ganó bien.Posteriormente,, no sólo con el hombre de más, sino futbolísticamente, pero Boy aseguró que es su opinión.La discusión siguió y Faitelson resaltó lo hecho por Édgar Méndez en la banda, pero Boy solamente ironizó con risas.Por su parte,, pero el comentarista contestó que no le resta méritos, defendiendo la condición del hombre menos.En el estudio, José Ramón Fernández mandó a comerciales, pero ambos comentaristas siguieron discutiendo y