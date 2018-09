Dos Tuzas al Premundial

2018-09-26 19:13:56 | GERARDO CAMPA | Pachuca, Hidalgo

Foto: Especial



Dos Tuzas entre las convocadas. Hace un momento se dio a conocer la lista de la Selección Nacional femenil que estará en el Premundial a realizarse en Estados Unidos y aparecen las jugadoras de las Tuzas del Pachuca, Karla Nieto y Mónica Ocampo.

Las futbolistas han sido constantes en el Tricolor desde que está en el banquillo Roberto Medina. Ocampo batalló un mes con una lesión en la rodilla, sin embargo, alcanzó a recuperarse y está lista para buscar uno de los tres boletos y medio para Francia 2019.

Quien no tuvo la misma fortuna fue Alejandría Godínez, la portera estuvo en la concentración de 35 jugadoras, pero no libró el corte por lo que se queda con las ganas de estar en el Premundial a realizarse en Estados Unidos, regresa a Pachuca para incorporarse a su club.

Las Tuzas no contarán con Nieto y Ocampo los próximos partidos de la Liga MX femenil, bajas sensibles, que la entrenadora Eva Espejo tendrá que sustituir con sus "fuerzas básicas". No será la primera vez en el Torneo Apertura 2018 que esto le pase, al inicio las seleccionados estuvieron ausentes por su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.