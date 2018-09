El Tata, sin oferta oficial

Líder en la MLS

Mientras enmuchos dan como hecha la contratación depara dirigir a la, el argentino tiene otra prioridad.Según fuentes cercanas al entrenador, ahora mismo su intención es decidir su continuará o no al frente del. Su contrato termina en mes y medio y espera una oferta de renovación.Si lale satisface en todos los sentidos, continuará en el futbol de. Si no, sólo entonces considerará seriamente dirigir en otro lugar.Además,puede confirmar que "El Tata" no ha recibido llamado alguno de los federativos mexicanos. Sí se dio un sondeo, un acercamiento informal, pero por parte de directivos, no de representantes oficiales de laPor lo pronto,será dirigido por el brasileño Ricardoen los próximos amistosos, pactados en octubre, anteLo cierto es que una posible oferta para dirigir a laresultaría muy atractiva para, quien ya dirigió a, además de pasar una temporada (2013-2014) en el banquillo delPor lo pronto, Martino y elmarchan como líderes de la Conferencia Este de la, rumbo a los