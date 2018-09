El ariete portugués André Silva marcó un rápido doblete por el Sevilla a los 17 y 21, y el tunecino Ben Yedder aportó el tercer tanto de los anfitriones, que dejaron noqueado al Madrid en el primer tiempo.



“No jugamos como lo habíamos estado haciendo en la temporada y sabemos que aquí enfrentamos a un rival muy difícil”, comentó el centrocampista brasileño Casemiro.

“Sabíamos que aquí es muy complicado, y más después de esa primera parte, en la que regalamos esos 45 minutos”.

, para seguir empatado en puntos en la cima del certamen con el Barcelona.Los dirigidos por Julen Lopetegui simplemente se estrellaronen otro duelo de una sexta fecha que pareció embrujada.Barcelona siguió liderando por diferencia de goles sobre el Madrid. Ambos tienen 13 puntos.Luka Modric, el centrocampista merengue reconocido en la semana como el Mejor Futbolista en los premios The Best de la FIFA al marcar en el complemento, pero con el apoyo del videoarbitraje (VAR), se invalidó la jugada por un fuera de juego.El arquero belga desvió un disparo de Pablo Sarabia, que iba a puerta, y un contrarremate dentro del área de Silva en el segundo tiempo.Por si fuera poco,pero Lopetegui no pudo enviar a la cancha un reemplazo, pues había realizado las tres sustituciones.Sevilla ha hilado tres triunfos en las diferentes competiciones. Está a tres unidades del primer puesto, mientras que Atlético de Madrid, que goleó la víspera al Huesca, se ubica a dos puntos de la cima.