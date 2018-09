"Fue un buen día. Lo sentimos por no poder ir. Teníamos un partido muy cerca, el de mañana (hoy), y era un evento que encajaba mal en nuestro calendario”, aseguró Allegri.

Una de las principales cuestiones que surgieron durante la ceremonia de los premios The Best, donde Luka Modric fue galardonado como el mejor futbolista para la FIFA , fue, quien estaba nominado a llevarse este premio y que formó parte del once ideal.Sin embargo, el técnico de la Juventus,El motivo fue que la fecha del evento de premiación fue muy cercana al partido de la jornada seis de la Serie Ay en el que CR7 está considerado para comandar el ataque de los bianconeri.Actualmente la Juventus se encuentra invicto ymientras queen el torneo. El ex del Real Madrid apenas se estrenó como goleador en la fecha cuatro marcando dos goles ante el Sassuolo.Este miércoles,tiempo de México.