Muestran unión, junto a Peláez y Caixinha

Sin alterarse por el fracaso del América

no escondió su molestia por los rumores sobre su ausencia el sábado pasado en el duelo de Liga MX ante Atlas además de sus preferencias sexuales, pero aseguró quesabe bien quién es él y su compañero"Estoy con mucha tranquilidad, sabiendo que, entonces hay que trabajar, no bajar los brazos, enfocarnos en lo estrictamente deportivo", explicó "Caute"."El grupo está fuerte y sabe lo que es Javier, lo que soy yo y cada uno de los componentes., no podemos hacer que la gente no hable, así que enfocarnos en lo deportivo y ya".El charrúa apareció anoche en una foto con, con el mensaje "Más Unidos que nunca", en la cuenta en Instagram de Peláez."Demostrar que el grupo está unido, quepero sabemos que no es la realidad, así que tomarlo con esa tranquilidad", apuntó Cauteruccio.El delantero reconoció que no hubiera estado mal, pero tampoco le quita peligrosidad a Juárez."No se dio, obviamente siempre, pero sabemos que el rival que nos toque va s ser sumamente difícil", agregó.