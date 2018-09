La foto de la polémica

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A Chiquis Rivera le encanta presumir sus atuendos, su cabello y su maquillaje en su cuenta de Instagram, aunque no todos los comentarios son de aprobación, y en esta ocasión no sólo no les gustó el estilo, sino que la compararon con... Chucky.La cantante tiene más de dos millones de seguidores, aunque entre los fans hay muchos detractores a quienes, ella misma lo ha dicho, ignora.Hay quienes incluso la compararon con Annabelle y la novia de Chucky, y comentaron que está lista para Halloween con los detalles que eligió.Los fans salieron a defenderla y reprobaron los comentarios negativos. Los encontronazos entre admiradores y críticos son comunes en la sección de opiniones de Chiquis.La famosa envió un mensaje en un video hace poco, donde insultó a quienes criticaron su chamarra, que dice "México is the shit", afirmando que la frase no es un insulto a México, sino algo bueno y positivo.