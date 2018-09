Gabriel Soto ya 'soltó' el motivo de su separación con Geraldine Bazán

"Basta de insultar"

todas estas especulaciones

"Cuando llega un momento en que en una relación no hay confianza, no hay paz, no hay felicidad, donde después de meses estar intentando, rogando, diciendo que por favor me crean, que por favor esté a mi lado en una situación delicada, donde llegas a tu casa y todo el tiempo es estar discutiendo, peleando, donde no hay paz ni felicidad, es evidente que va a tener que llegar un divorcio, una separación. Eso fue lo que pasó en mi caso. No hubo tercera personas, aquí los únicos involucrados en el divorcio fuimos Geraldine y yo"