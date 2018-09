"A todos aquí presentes les mando mucho amor. que se ve que hace falta.#CadaQuienDaLoQueTiene"



"Que todos tuviéramos capacidad de escucharnos más y ponernos en los zapatos del otro”

¿Quién es Irina?

quería estudiar actuación en Rusia

'nunca perdonaría una traición'.

Luego de que Geraldine Bazán -que al parecer todavía es esposa de Gabriel Soto- dijo que Irina no es ni inteligente, ni buena, ni decente, y dio a entender que no permitirá que la rusa conviva con sus hijas, Irina Baeva le respondió 'con la frente en alto'.La actriz publicó en Instagram una foto sonriente, presumiendo su paseo cerca del mar, y con el siguiente mensaje:Las críticas le llueven a Irina en sus cuentas de redes sociales, pero al parecer a ella no le importa, y deseó:Ha hablado de su vida personal para la revista People en Español; dijo que le encanta ir de compras y que no le gusta cocinar.Dijo que en la escuela sacó puros 5 (la calificación más alta en Rusia) y que desde niña le gustaba la actuación. Veía novelas rusas y latinoamericanas y, pero sus papás le sugirieron que estudiara una carrera más seria.Estudió periodismo, pero cuando surgió la posibilidad de estudiar actuación en México no lo pensó dos veces.Dijo que pasaba horas haciendo ejercicios de gramática y viendo telenovelas mexicanas, leyendo libros y traduciendo canciones, 'unas ocho horas diarias'. En siete u ocho meses aprendió español.Por cierto, dijo que en cuestiones de amor,Con información de Soy Carmín y Agencias.