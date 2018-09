demoler el edificio para construir uno más grande.

“No queríamos vivir en una ciudad donde no podíamos desconectar nunca del trabajo. En Los Ángeles todo te recuerda al negocio. Todo lo que ves y todas las personas con las que hablas te recuerdan lo que tienes o, peor aún, lo que has perdido, y eso no nos parecía bueno para nuestros hijos"



"En Australia vivimos cerca de la playa, en contacto con la naturaleza, hasta van al colegio sin zapatos, se pasan el día corriendo sin ropa, se crían como niños salvajes, y eso es algo maravilloso para estos momentos de su vida. Adoran vivir así y creo que ha sido una magnífica decisión”

Los vecinos del actor australiano Chris Hemsworth y de su esposa, la intérprete española Elsa Pataky, parecen no estar muy contentos con su nueva casa en Byron Bay (Nueva Gales del Sur). Si bien la pareja lleva viviendo en el área costera desde 2014, a finales del año pasado decidieronLa versión anterior superaba las cuatro hectáreas y contaba conPero las críticas vecinales no giran en torno al ruido o molestias que una construcción de tal calibre pudiese ocasionar, sino por el aspecto que tiene la nueva mansión. En unas fotos obtenidas por el diario Daily Mail Australia se puede observar una estructura rectangular con plataformas de hormigón, queantes que un hogar. Las altas paredes y toda la vegetación que rodea a la casa no ayudan a despejar la sensación de que se trata de una fortaleza militar.Aunque algunas personas en las redes sociales incluso han llegado a comparar la vivienda con un centro comercial, un aeropuerto, un hospital y una prisión, lo cierto es que la obra, que tiene un costo superior a los, tiene aún mucho trabajo por delante. Según lo que se observa en las fotografías, se puede ver claramente la presencia de andamios y material de construcción, por lo que todo indica que ni Hemsworth ni Pataky van a vivir allí en un tiempo próximo.Aparte de esta propiedad, la pareja australiano-española tiene una mansión de cuatro millones de eurosSin embargo, tras varios años viviendo en California, decidieron mudarse al otro lado del mundo para hacer de Australia su hogar. Actualmente los actores viven en una casa alquilada en Byron Bay, hasta que culmine la construcción, junto a sus tres hijos: India Rose, de seis años, y los gemelos Tristan y Sasha, de cuatro.El motivo de su traslado tiene que ver principalmente por el ambiente que se respira en la meca del cine mundial. Tanto el actor de 35 años como la actriz de 42, quisieron que sus hijos crecieran en un lugar donde pudiesen estar más en contacto con los animales y la naturaleza, y sobre todo donde no estuviesen tan expuestos al foco mediático que invade a Los Ángeles.El intérprete de Thor lo contó en una entrevista a ICON-EL PAÍS en 2017.Y al parecer no son los únicos. Cada vez son más los famosos que deciden alejarse del ambiente hollywoodense para tener una vida familiar más tranquila y privada. Este es el caso del también actor, quién ha decidido trasladarse junto a su familia al mismo paraíso australiano que los Hemsworth en Nueva Gales del Sur.La cercanía geográfica entre los actores ha permitido que su amistad crezca a tal nivel, que no es extraño verlos compartiendo tiempo de ocio o de vacaciones familiares todos juntos. Recientemente se vio a ambas familias en Gipuzkoa, donde el hermano de Pataky, Christian Prieto, celebró su matrimonio con su novia, la intérprete Silvia Serra.