ANTECEDENTES DEL CASO

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) informó que el director y jefe en turno del Centro de Reinserción Social (Cereso) en Tulancingo, L. M. F. y V. I. P., respectivamente, fueron separados de sus cargos por el caso del chofer de dicho penal que utilizó un vehículo oficial para transportar huachicol.Además, agregó que el trabajador del Cereso en la ciudad de los satélites también será dado de baja y, además, quedará inhabilitado para laborar en dicha dependencia; en tanto, la Procuraduría General de la República (PGR) otorgó medidas cautelares en contra del infractor.Jorge Sánchez asumió la dirección del Ceresos, quien se desempeñaba como titular del penal en Tenango de Doria, aunque no precisaron si de forma permanente o interina, además, se asignó otro jefe en turno.Al cumplirse el plazo constitucional de 48 horas, el agente del Ministerio Público Federal encargado del caso, decidió la situación jurídica de C. E. C., de 39 años, chofer del penal de Tulancingo.El infractor quedó en libertad provisional, con firma periódica y, además, pagó una cantidad de caución, pero su proceso sigue abierto.El imputado tiene la obligación de comparecer las veces que sea requerido por la autoridad federal hasta que determinen su sentencia.La SSPH también iniciará un proceso administrativo por medio de la Comisión de Honor y Justicia, para dar de baja y pedir la inhabilitación del trabajador.También se informó que el anterior director y el jefe de turno quedaron a disposición de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, sujetos a investigación en forma administrativa.En cuestión penal, la Procuraduría General de la República determinará la responsabilidad de los funcionarios.La declaración del acusado será fundamental para conocer si sus superiores tenían conocimiento de los hechos delictuosos.Previamente, policías estatales arrestaron al chofer custodio del penal de Tulancingo el pasado 24 de septiembre en la comunidad de La Rosa, municipio de Singuilucan.El hombre conducía una camioneta oficial cargada con cientos de litros de gasolina de dudosa procedencia.El trabajador, con iniciales C. F. C., de 39 años de edad, vestía el uniforme de custodio y no pudo informar sobre la procedencia del hidrocarburo.El mismo día quedó a disposición de la PGR, que lo dejó en libertad condicional, tras el pago de fianza.