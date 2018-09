“Esto ya es del conocimiento de la delegada estatal del Conafe en Hidalgo”, anunció, y reiteró que el instructor fue cesado de ese sistema educativo.



“Es la primera ocasión que ocurre un caso de esta índole en la región, saben (los instructores) que cualquier actitud que ponga en riesgo la integridad física o psicológica de los escolares que atienden será sancionada como corresponde”, concluyó.

ADOLESCENTES FUNGEN COMO MAESTROS: SEIINAC



“Son comunidades donde hay pocos niños y niñas (…) no por eso se les tiene que dar una educación de segunda, todos los infantes merecen una educación de calidad”, puntualizó.



“Son otros adolescentes que están fungiendo como maestros, como actores educativos que a lo largo de su vida no han logrado consolidar este tipo de relación ética”.

Después de presuntamente amarrar a un niño y publicar la fotografía en Facebook,Así, Valdemar de Jesús Villegas Lara.Precisó que,, la cual calificó como “un mal manejo”.para actuar legalmente contra él y no relacionar a la institución en los hechos.Al respecto,, consideró el hecho como “lamentable”, tras argumentar que en el estado no existe la cultura de garantizar una educación sin denigrar a los alumnos “o ponga en riesgo su vida”.El, en su mayoría no tienen una formación profesional, ya que son jóvenes que solo reciben capacitaciones por parte de dicho organismo.Asimismo,focalizado en pedagogía.VER MÁS: