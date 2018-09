"La nutrición adecuada es fundamental en todas las etapas del desarrollo del feto (e incluso antes de la concepción) y si la madre no come apropiadamente, su bebé en desarrollo tampoco lo hará", destacan los médicos.

Las mujeres embarazadas tienen que consumir alimentos que aporten los suficientes nutrientes para ellas y paras los bebés.para que tanto su salud como la del bebé estén bien y no padezcan más complicaciones.De acuerdo con la Asociación Española de Pediatría, la preeclampsia es "la aparición de hipertensión y proteinuria después de la semana 20 del embarazo. Se suele acompañar de edemas".si no se atiende a tiempo puede dañar los órganos internos como el hígado, el riñón y el sistema de coagulación.Por lo cual es necesario que se conozca qué alimentos deben comer:Son una fruta muy importante para la depuración intestinal y la eliminación de toxinas del organismo.Tiene beneficios diuréticos y evita el exceso de sal.Aportan diversos nutrientes para las mujeres embarazadas como fibra, ácido fólico, potasio, hierro, calcio y vitaminas (A, C y K).Por su contenido de grasas insaturadas y de omega-3 favorecen el desarrollo del feto y no elevan el nivel de sal en el organismo.Los cereales integrales poseen un buen nivel de magnesio, el cual evita la preeclampsia y beneficia el desarrollo del feto.Es un alimento rico en antioxidantes y favorece el sistema inmunológico.Es rica en calcio, el cual ayuda a prevenir la preeclampsia y es muy importante para la gestación.No te pierdas: