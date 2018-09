¿No te lavas los dientes? ¡Cuidado!, podría tener graves afectaciones a tu salud

Placa bacteriana

El llevar unaes algo que se complica sobre todo cuando tu día va tan rápido que ya ni siquiera recuerdas si te hasPero pese a ese ritmo al que vivimos, no debemos olvidar que el origen de la mayoría de lasderiva de una mala rutina deoral; a continuación te hablaremos de las principales enfermedades bucales y cómo detectarlas a tiempo.Esta placa bacteriana también es conocida comoy es una capa pegajosa de bacterias, la cual a veces puedes sentir en tus encías y dientes al despertar. La presencia del biofilm es normal, incluso si te cepillas, usas hilo dental y enjuague bucal; sin embargo,diariamente, es posible que se forme y se desarrolle la placa dental.Para evitar la creación de la placa dental es recomendable que cepilles tus dientes, uses hilo dental y enjuague bucal a diario y con la frecuencia recomendada al día ya que si tu frecuencias de uso es menor, el biofilm tomará unpálido que si no lo eliminas puede irse endureciendo hasta convertirse en sarro y aumentar su grosor, ya en este caso,con herramientas profesionales.Cuando estás preocupado por tus encías y comienzas a investigar, puedes confundirte con los múltiples términos médicos y técnicos que hacen referencia a la enfermedad de las encías, en este caso te hablaremos de laes la etapa inicial de la enfermedad de las encías y es reversible; se distingue porque sangran fácilmente cuando se cepillan o se usa hilo dental. Si la gingivitis no es tratada con una mejor higiene oral, puede progresar y en su etapa másle llamamosla cual ya no es reversible y ataca las encías, el hueso y el tejido que sostiene y mantiene en su lugar los dientes.La Periodontitis tiene como efecto con del tiempo eles decir se van aflojando hasta el punto dedefinitivamente.A medida que envejecemos, es cada vez más común ver una o 2en el lavamanos después de cepillar tus dientes o usar hilo dental; es tan común que puedes llegar a creer que no es la gran cosa, pero el sangrado de las encías, incluso durante la limpieza de un odontólogoSon varias las enfermedades que tu boca puede llegar a, para estos casos te recomendamos siemprey conseguir un buen enjuague bucal, no todos los enjuagues bucales tienen los ingredientes paraque provocan gingivitis, revisa los ingredientes en la etiqueta del enjuague bucal para confirmar si contienen los 4 aceites esenciales (eucaliptol, mentol, salicilato de metilo y timol) que combaten la enfermedad de las encías.