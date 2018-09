Acumula Secretaría de Salud 32 denuncias en Derechos Humanos

Por emitirse resolución



“Investigación ha sido concluida y en breve se emitirá una resolución”, informaron autoridades de la Procuraduría de Derechos Humanos.

“Además de que se ha solicitado una opinión médica de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico (CECAMED) para dictaminar la atención que recibió la paciente”, se informó.



“Durante la investigación se han recabado los testimonios y pruebas de paciente y personal médico que la atendió y se ha solicitado una opinión médica a CECAMED para dictaminar la atención que se brindó a la persona”, explicaron en el documento enviado.

Las denuncias desobre maltrato médico en el, son parte de los 32 expedientes de quejas de ciudadanos contra la(SSG), que se han registrado en la Procuraduría de Derechos Humanos a nivel estatal en 2018.Así lo informó el área de Comunicación Social de la dependencia a AM, emitiéndose 20 recomendaciones, de las cuales han sido aceptadas todas ellas.informaron el 24 de septiembre en una rueda de prensa, con la presencia de sus abogados defensores, que en abril y diciembre del 2017, al entrar en labor de parto, fueron mal atendidas por el personal médico y, dos de ellas, perdieron a sus bebés.Las tres mujeres pidieron una investigación ante la Procuraduría de Justicia de Guanajuato, así como presentaron denuncias en la Procuraduría de Derechos Humanos, que se atendió “desde el primer momento en que se hicieron públicos los casos”, indicaron en el documento.El caso dees el único de los tres que está en el proceso final, quedando registrado en Derechos Humanos el 13 de marzo del 2018, con el Expediente de Queja 53/18-B, por violación al derecho a la protección de su salud durante una atención a un parto.refirió en la rueda de prensa que luego de llegar al Hospital Materno, fue atendida tras 24 horas de trabajo de parto, sufriendo la burla y maltrato de ginecólogas y enfermeras del hospital, falleciendo su bebé tres días después, por contaminación de pulmones al ingerir su propio excremento por no ser extraído por cesárea de manera oportuna.El caso de, quien en abril del 2017 fuera atendida en el Hospital Materno de Irapuato, practicándole una cesárea que por la mala atención registró una infección, además de cómo fueron realizadas las curaciones, quedó registrado el 13 de marzo del 2018, con el Expediente de Queja 51/18-B en la Procuraduría de Derechos Humanos.De acuerdo a la información proporcionada por esta dependencia a AM, se recabaron informes de las autoridades responsables del hospital, así como pruebas y testimoniales que aportó Brenda y el personal médico que la atendió.La denuncia de Yareni del Castillo Sotelo quedó registrado el 13 de marzo de 2018 ante Derechos Humanos con el Expediente de Queja 52/18-B, como una violación a su derecho de acceso a la salud, luego de que llegara a ser atendida al Hospital Materno, relatando que al no practicarsele la cesárea a tiempo, su bebé presentara sufrimiento fetal y perdiera la vida unos días después de su nacimiento.El personal del área de Comunicación de la Procuraduría de Derechos Humanos señaló que como medida de prevención a la violación de los derechos humanos en el sector salud, entre enero y agosto de 2018 se han realizado capacitaciones a 5 mil 624 personas.