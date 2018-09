“Nosotros usamos este fármaco hasta como un inmunosupresor y tenemos varias alternativas cuando no hay proveeduría de estos medicamentos, hay opciones de quimioterapia. No tengo información o reportes de que esto represente un riesgo para la salud de un paciente que lo necesite.

A veces, cuando no hay proveeduría a nivel nacional o internacional porque son fármacos que producen ciertas empresas, bueno se busca alguna alternativa pero eso no ha representado desatender a nadie, al contrario estamos haciendo lo mejor por brindar la atención”, sostuvo el secretario de salud, Daniel Díaz Martínez.

Seguro Popular ni lo maneja



“Aquí no lo trabajamos, hay que preguntar en una farmacia especializada porque muchos tratamientos para el cáncer no los venden en cualquier farmacia como la Guadalajara tiene que ser en farmacias especializadas”, comentó la empleada en turno.

Escasea desde hace semanas



“A nosotros según se nos informó que ya hay medicamento sólo estamos esperando a ver si mañana (hoy) nos llega el pedido, pero no hay desde hace algunas semanas. Si gusta comunicarse a partir del mediodía. Lo que sabemos es que el laboratorio se quedó sin materia prima y por eso se escaseó”, dijo una trabajadora del lugar.



“Sí lo manejamos pero desde hace por lo menos 15 días que no lo tenemos, el laboratorio no nos ha surtido y esta medicina sólo nos la surten a las farmacias especializadas no se vende directamente al público”, señaló personal de una farmacia especializada frente al Hospital Regional.

El desabasto nacional de la, un fármaco anticáncer también afecta a farmacias y unidades médicas de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG); sin embargo el titular de la SSG afirmó que ante la falta del medicamento se buscan otras alternativas.El funcionario estatal destacó que en general Guanajuato tiene un abasto por arriba del 96% en surtimiento de abasto de medicamentos y surtimiento de recetas médicas; no obstante reconoció la falta del medicamento tanto en el sector público como privado.am confirmó este miércoles el suministro de este medicamento en la farmacia del Hospital Regional General de León, donde el personal informó que el Seguro Popular no cubre dicho medicamento.En la farmacia especializada La Paz, ubicada en calle 16 de septiembre de la colonia Obregón, se informó que no hay Ciclofosfamida desde hace varias semanas.De acuerdo a estos establecimientos, el costo de la Ciclofosfamida, fármaco anticáncer que se utiliza para tratar cáncer de mama, de ovario, linfomas y leucemias es de 195 pesos, el cual se vende al público en una sola presentación de dos ampollas inyectables.