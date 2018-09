Cuesta cada la inseguridad



“El propósito de esta encuesta es generar información a nivel nacional, por entidad federativa y áreas metropolitanas de interés, sobre el fenómeno de la victimización delictiva durante 2017, así como la percepción social respecto de la seguridad pública y el desempeño de las autoridades en el periodo marzo-abril de 2018.

“Ello, para proveer información a la sociedad y a quienes toman decisiones de política pública en estas materias”, detalló el informe del Inegi.

Habitantes se sienten inseguros



“La Envipe permite hacer estimaciones estadísticas sobre la victimización que afecta de manera directa a las personas y a los hogares en los delitos de robo total de vehículo, robo parcial de vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en calle o transporte público.

“Asimismo, robo en forma distinta a las anteriores (como carterismo, allanamientos con robo en patio o cochera, abigeato), fraude, extorsión, amenazas verbales, lesiones y otros delitos distintos a los anteriores (como secuestros y delitos sexuales)”, indicó la encuesta.

Al menosmayores de 18 añoss de unen, reportó ayer elal dar a conocer los resultados de la) 2018.La inseguridad ha impactado también en el bolsillo de los guanajuatenses, pues se estima que tan solo en el 2017, destinaron 10 mil 984 millones por gastos derivados de medidas de protección contra la violencia, por pérdidas a consecuencia de los delitos de los que fueron víctimas y los daños que estos les causaron a su salud.Esta cantidad es superior al presupuesto destinado este año para León, el municipio con mayor población del Estado.El costo de la inseguridad en 2017 fue de 4 mil millones de pesos, más de lo que se reportó en el 2012.De acuerdo con los resultados de la Envipe presentados ayer, el año pasado se registraron en la entidad al menos 1 millón 141 mil 848 delitos, pero solo 150 mil 978 fueron denunciados, el resto 987 mil 844, que equivale al 86.5%, representó la cifra negra de delitos, pues debido a que la víctima decidió no denunciar estos no formaron parte de la estadísticas de la autoridades.En el tema de la percepción, en el caso de Guanajuato, el 82% de los habitantes se siente inseguro en la entidad, este indicador se encuentra en la décima posición en el ranking nacional.Delitos como narcotráfico, delincuencia organizada, robo de combustible y trata de personas no se midieron en esta encuesta.Para la Envipe el Inegi aplicó encuestas en 102 mil 129 viviendas en todo el territorio nacional del primero de marzo al 28 de abril de este año.

SIGUE LEYENDO

+Vuelve lluvia intensa a Guanajuato, ahora jueves y viernes

+Presa de Santa Efigenia desfoga 40 mil litros por cortina construida por Luis Long

+Emyco se desmorona ante crisis económica