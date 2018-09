Fecha incierta para abrir vialidad



“Al parecer el martes de la próxima semana se activa la vialidad, todavía no estamos muy seguros, la verdad es que sí hicieron mucho avance en una semana, lo que no hicieron en 2 meses lo hicieron en una semana”, dijo.



“Se supone que todo lo iba a abrir hasta el paso a desnivel, a como estoy viendo que trabajan las máquinas me parece que si lo van a abrir, pero todavía no nos han confirmado”, puntualizó.

delesperan que se abra a la circulación elde ladela la glorieta dea más tardar el próximo martes, pues les habían prometido que estaríaelLa semana pasada al menos 30 comerciantes de la zona se reunieron con personal de la Dirección de Obras Públicas para mostrar su inconformidad con el retraso de la obra, en la que lesque esteestaríaely enAunque ya fue colocado el concreto en todo el tramo, la circulación aún no ha sido abierta, cuestión por la que los comerciantes pidieron celeridad en los trabajos, a fin de que susno sigan siendoMarco Antonio Rodríguez, comerciante de la zona indicó que aunque se notó el avance en los trabajos, pues tardaron mucho y había días en los que ni maquinaria se veía trabajando, aún es incierta la fecha en la que se abrirá a circulación esta vialidad, sin embargo confían en que a más tardar el martes sea reactivada.El comerciante refirió que en el segundo tramo que se prometió abrir a la brevedad, de la glorieta de Benito Juárez al paso a desnivel Alvaro Obregón aún no se ha colado el concreto, y no saben si para el 28 de septiembre pueda estar listo, como se los aseguraron.