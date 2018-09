Tienen ofertas de trabajo



"Que den la cara, necesitamos nuestro salario y ahora necesitamos buscar trabajo. No pedimos más y sólo que se haga lo justo, nada más. No podemos ir a buscar trabajo pero han llegado algunas fábricas y empresas a ofrecernos trabajo pero primero tenemos que resolver este problema.

Si embargan la maquinaria y los bienes que hay aquí perdemos todo es lo único que hay de valor y es la esperanza de que nos paguen", comentó Martín Hernández, quien trabajó un año tres meses en Botas Rudel.





"Yo vi que unas personas de la misma empresa y licenciados llegaron desde las 8 de la mañana y metieron unas computadoras. Y lo que nosotros no queremos es que saquen las cosas y aquí nosotros vamos a parar lo que saquen.

Desde el lunes que nos despidieron hemos estado viniendo y no hay quién nos dé la cara y exigimos que se nos paguen nuestras prestaciones", reclamó Maricela López, quien laboró 18 años en la empresa.

Colocan cadenas



"Lo único que queremos es que nos resuelvan este problema pero sí hemos puesto cadenas en la entrada para que ningún auto pueda salir con cosas de la empresa.



Queremos que nos entreguen nuestra liquidación, las dos últimas semanas que trabajamos y la caja de ahorro y las cosas que aún quedan son nuestra única esperanza", manifestó otra de las perjudicadas.

Les ofrecen empleo



"Ahorita como que están más preocupados por sus pagos y no muestran interés pero esperamos que cuando salgan de su problema nos tomen en cuenta.



Somos una empresa seria, tenemos ya más de 20 años en la ciudad y ahorita tenemos vacantes en todas las áreas, ofrecemos un sueldo de mil pesos semanales, seguro social, todas las prestaciones de ley y turnos de medio tiempo", explicó Erika responsable de recursos humanos de Grupo Triples.

