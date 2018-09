Despedidos y sin pago



“Cómo te vas a imaginar que te van a hacer eso, tienes casi toda tu vida ahí y lo que te pidan pues se los firmas, pero ya no es justo que estemos sin lo que nos toca”, dijo un trabajador afectado por el recorte de personal que hizo la empresa, quien tenía 22 años de antigüedad ahí.



“Hay gente despedida desde febrero y no les han dado su finiquito y solo está la promesa de pago, hay otro personal que está aparentemente activo pero no les están pagando”, contó otro empleado.



“Que iba a haber una inversión para gastos de materiales y seguir produciendo, pero después resultó que nunca llegó, y en esa misma fecha fue cuando despidieron a la gente”, dice otro ex trabajador.



“Yo me fui en marzo y firmé pero siguen sin solucionarme nada, se supone que me tocan 84 mil pesos con vacaciones y sigo esperándolos”, dijo Juan.



“Nos estamos atrasando en el Infonavit, o hay personas que tenían tratamiento en cuestión de salud y no les avisan y ya están dados de baja y eso no se vale, ya ni nos dejan pasar a la fábrica y los que se supone que siguen en activo ni los corren, ni les pagan”, añadió otro ex colaborador.

Los hacen firmar



“No piensas mal y confías en la empresa, pero ahora a ver si esto no es al revés y nos digan que sí nos dieron algo y ellos tienen el comprobante”.

Demandan por falta de pagos



“Nos piden asesoría por despido injustificado, llegaron el lunes y hoy (martes) otras más, los estaremos representando legal y gratuitamente. Apenas ayer tuvimos conocimiento de la situación y fue cuando tomamos acción inmediata, actualmente está presentada la demanda de las ochenta personas que atendimos ayer”, informó el Procurador.



“Lo que sigue es esperar a que la Junta le dé entrada a esa demanda y nos dé fecha para el juicio, paralelo a esto buscaremos hacer la gestión con la empresa para sentarnos en un diálogo y ver la conciliación; dependería mucho la voluntad de la empresa de querer negociar con los trabajadores y si logramos buenos acuerdos es posible que podamos arreglar esos conflictos, las demandas seguirán sus cause normal”, añadió Quezada Padilla.

Al detalle

Reducen los precios

Evita empresa declarar



“La compañía sigue trabajando de manera regular”, fue la respuesta que compartió Emyco con Andelmo Reyes Pablo, Director de Capacitación y Empleo en la Dirección de Economía.

“Desde hace algunos meses explicaron que estaban haciendo ajustes al personal pero eso no significa el cierre; en todo caso hubo una reducción en la operación de la planta, pero el trabajo sigue siendo regular”.

, una de las empresas más emblemáticas de la industria del calzado en Guanajuato,unaActualmente enfrenta al menospor parte de trabajadores, además dea varios de susMientras los representantes de la compañía han evitado dar una postura al respecto, todas sus tiendas instaladas ende; algunas han reducido sus espacios de exhibición y otras más han cerrado definitivamente.Trabajadores en activo pero sin pago y despedidos sin finiquito es lo que ahora son colaboradores de la empresa Emyco.La caída sin razón comenzó desde el año pasado, en septiembre los vales de despensa comenzaron a escasear, hasta que después ya no los depositaban sin explicación por parte de los encargados.Aunque después no recibir vales fue lo de menos.De acuerdo a los trabajadores, a partir de mayo Emyco dejó de pagar en su totalidad, en cualquier área y puesto.Anteriormente, el salario semanal les llegaba como al ‘azar’, a veces completo, otras en un 80%, o incluso los trabajadores llegaban a descansar hasta tres días y pagando el resto de la semana.La justificación que les dieron a través de Luis Hernández del área de Recursos Humanos, así como de Javier Aguilar y Enrique Abundez, representantes del sindicato, fue que la empresa esperaba una inversión extranjera para recuperarse en las finanzas.Organizados y cansados de la espera, un grupo de setenta ex colaboradores de Emyco acudió este lunes a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Procuraduría de la Defensa del Trabajo para comenzar el proceso de demanda por despido injustificado.Juan se jubiló en marzo pasado, ahora vive de su pensión pero la empresa no lo ha liquidado, aunque trabajó para ésta durante 33 años.Según las cuentas de los trabajadores, por lo menos van 22 pagos atrasados y además ya no tienen seguro social.Los ex trabajadores están preocupados pues contaron que pese a que los vales de despensa escasearon desde septiembre del año pasado, ellos siguieron firmando como si los cobraran.Las firmas se replicaron tanto en los recibos de nómina como en los despidos.El grupo que acudió ayer martes a dar seguimiento al proceso en la Junta de Conciliación, en su mayoría pidió mantener el anonimato por miedo a más represalias por parte de la empresa o que su proceso se detenga.Trabajadores en activo pero sin pago, despedidos y quienes esperan su jubilación, han interpuesto demandas contra la empresa Emyco, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.Hasta ahora suman 98 demandas interpuestas en lo que va de este año, según confirmó ayer a am, Mario Alberto Quezada Padilla, procurador General de la Defensa del Trabajador.Las últimas ochenta comenzaron su proceso este lunes y ayer, tras la petición de asesoría de trabajadores, en su mayoría del área operativa.A mitad de año, la Junta de Conciliación brindó 59 asesorías a trabajadores provenientes de Emyco, de éstas, 18 terminaron en demandas contra la empresa.Y posteriormente se realizaron 16 convenios positivos para el trabajador.Sin embargo, este lunes un grupo de 70 personas llegaron a las instalaciones para pedir asesoría y apoyo; el martes se sumaron otras diez.De acuerdo al Procurador, por ley el trabajador que haya sido despedido tiene derecho a la indemnización por despido injustificado de tres meses de sueldo, prima de antigüedad, así como los salarios caídos.Señaló que la siguiente semana es probable que se conozca la fecha para la audiencia y podrán informar a cada trabajador del día que tendrán que acudir.Los empleados dejaron de recibir vales de despensa.Emyco despidió al menos a 300 personas.La empresa dejó de pagar a activos y continuaron sin pagar a finiquitados.En lo que va de este mes, al menos 98 ex trabajadores han presentado demandas en contra de la empresa.En recorrido realizado por las tiendas Emyco en León, todas, incluyendo su concepto de precios de fábrica, ofrecen un 50% de descuento en todo el calzado de su marca y hasta 35% en productos de licencias que tiene como es el caso de Florsheim, línea que era difícil encontrar con al menos un 10% menos en sus precios.La sucursal de Plaza Mayor según locatarios, cerró hace 10 días y, en su lugar hay un anuncio sobre la próxima apertura de una tienda EFE que ofrece calzado de mujer.La tienda de Mulza Outlet, que era de las más grandes ubicada frente a la plaza comercial, ahora ocupa un menor espacio, luego de que sus propietarios decidieron acortar el tamaño de su zapatería y la zona restante ahora la están ofreciendo para que pueda instalarse una nueva marca.Esa sucursal que ofrece precios de fábrica, toda la mercancía está al 50%, y accesorios como calcetines también tienen aplicado un descuento.La tienda de Galerías del Zapato ofrece también el producto a mitad de precio, en sus aparadores se puede observar calzado de mujer y hombre, pero poca variedad de modelos.Su zapatería de la Gran Plaza es la que más tiempo tiene ya cerrada, y al buscar la marca en las tiendas departamentales, en Liverpool Plaza Mayor mencionaron que desde hace más de un año ya no comercializan la marca leonesa, mientras que en Sears sólo ofrecen un modelo para hombre en precio de línea en color café y el mismo modelo en negro entre las ofertas con el 30% por ser únicos pares.En redes sociales, Emyco sigue activo en Facebook, su más reciente publicación es del 17 de septiembre; en Twitter desde el 31 de mayo no comparte información.Pese a los rumores de que colaboradores de Emyco están siendo despedidos, la compañía de calzado defiende su permanencia en el mercado.La fábrica continúa en funciones, aseguró una empleada de la caseta de vigilancia.Ayer,permaneció en el exterior de la empresa de 7 a 9 de la mañana, tiempo en el que ingresaron 38 empleados, al menos 25 de ellos conduciendo auto, el resto a pie.Esto contrasta con la cantidad de naves y líneas de producción con las que cuenta la planta.Al abordar a los colaboradores se negaron a hablar.Se consultó a comerciantes que se encuentran cerca de las instalaciones y fueron ellos quienes señalaron que desde agosto, la gente dejó de asistir en ‘masa’ a la fábrica.Por el momento sólo permanece personal de mantenimiento y de oficinas; desde marzo la baja de empleados fue evidente, quienes acudían sólo medias jornadas, dos veces por semana.A partir de agosto, después de que un grupo de colaboradores se manifestó por la falta de pago de salarios, los empleados dejaron de acudir, quedando a deber aguinaldo, caja de ahorro y sueldo.Por su parte, la empresa niega el cierre de su planta.Se solicitó una postura de la firma pero se informó que estaban en junta de la Dirección y no podían atender.