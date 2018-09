Madres afectadas en Hospital Materno esperan resolución de Derechos Humanos

“Como Derechos Humanos todavía no da a conocer nada (...) hasta que no emita un veredicto Derechos Humanos y que diga que investigamos, citamos, corroboramos información y que algún médico o enfermera tiene responsabilidad, es cuando emiten la recomendación”, comentó.

Sin suspensión de médicos acusados de negligencia



“Hasta que Derechos Humanos diga que investigaron y la conclusión, en las recomendaciones se detalla eso, si se recomendará indemnización económica por el daño que se pudo haber provocado, pero lo único que podemos dar a conocer es que estamos atentos en el caso, que le damos seguimiento y estamos colaborando con Derechos Humanos y acataremos la resolución”, finalizó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los resultados de la investigación que realiza la Procuraduría de Derechos Humanos, ante denuncias de tres mujeres que acusan a personal médico del Hospital Materno Infantil en Irapuato, de maltrato durante trabajo de parto y después del mismo, determinarán si hay sanciones a aplicar.Así lo explicó a am el director de Comunicación de la Secretaría de Salud de Guanajuato, Mario de Alba, quien indicó que hasta el momento no se ha suspendido a ningún trabajador del Hospital donde fueron atendidas estas mujeres, pues no se han dado dichos resultados.Esto luego de que Yaneri Del Castillo Sotelo, Martha Chávez Hernández y Brenda Ruiz Rodríguez, contarán a medios locales las experiencias que sufrieron a la hora de sus partos por personal médico, quienes incluso responsabilizaron de la muerte de sus bebés a las primeras dos pacientes.am buscó entrevistar a Fernando Contreras Zavala, director del Hospital Materno de Irapuato, a lo que De Alba indicó que hasta el momento sólo se podía comunicar que las quejas siguen en proceso de investigación en la Procuraduría de Derechos Humanos y que esperarán las determinaciones de esta autoridad.Este medio cuestionó al director de Comunicación Social si hay algún médico suspendido por las acusaciones, a lo que el funcionario indicó que no se cuenta con ninguna suspensión a personal médico, hasta que se resuelva la investigación de Derechos Humanos.