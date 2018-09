Luz para los padres

La verdad por delante

en Iguala, Guerrero, hace cuatro años y el presidente electo,, que en éstacomo el GIEI y la CIDH, así como, sin obstáculos.Tras un encuentro de casi dos horas en el Museo de Memoria y Tolerancia,padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, así como el presidente electo, informaron queque será encabezada por Alejandro Encinas, próximo subsecretario de derechos humanos del gobierno federal.María Elena sostuvo en un mensaje a medios queEpifanio sostuvo que con el nuevo gobierno hay una esperanza para llegar al paradero de sus hijos."Sentimos que vamos a llegar a donde queremos a pesar que llegamos a los cuatro años.. Estamos esperando a nuestros hijos con ansias de abrazarlos y besarlos y decirles: te quiero, hijo", expresó.Al respecto, López Obrador resaltó que no se debe temer si se llega a la verdad en el caso Iguala ypara los padres de los 43 desaparecidos, además con ello se fortalecerán las instituciones."Dije que no debemos de temer si se conoce la verdad,. No es cierto eso que si se investigaba y se llegaba a la verdad se iba a debilitar, eso es falso, se debilitan cuando no se conocen la verdad., y se sepa dónde están los jóvenes y se castigue a los responsables", afirmó.Detalló que cualquiera que sea el resultado hizo el compromiso que-en caso de que no se ha realizado-y definir todo el procedimiento, "que vamos a llevar a cabo hasta llegar a la verdad y la justicia".