esta tarde ante un juez federal del caso deen el que le imputan habera través de una red de empresas fantasma, blanqueados en 41 inmuebles.El ex Gobernador pactó con la PGR un procedimiento abreviado que le traerá como beneficios laprevistas por la ley para cada uno de los delitos, así como laDesde el pasado 21 de agosto, al presentar la acusación, la PGR pidió que el ex Gobernador de Veracruz-15 años por lavado y 10 por asociación delictuosa-, en caso de que sea llevado a juicio.En el mismo documento, pidió por anticipado, 21 de ellos parcelas en Campeche, 6 inmuebles en la Ciudad de México, 5 en Quintana Roo, 4 en Veracruz, 4 en Guerrero y uno en el Estado de México.A principios de mes, Reforma reportó quecon los cuales pretende llevar a juicio a Duarte, 72 de ellos interrogatorios a testigos, 33 escrituras y documentos diversos y 5 series fotográficas y redes de vínculos.Entre losofrecidos por la PGR están el ex diputado federal, y el ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz,También, a quien un testigo colaborador de la PGR señala como supuesta ex pareja sentimental de Duarte, y, apoderado de Berger Joyeros, la joyería de Polanco en la que otro testigo con beneficios dice haber adquirido prendas para Karime Macías.