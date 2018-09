El senador Ismael García Cabeza de Vaca indignó en redes sociales por compartir la foto de una mujer en un grupo de amigos , donde aseguraban que buscaban al 'padrote' pues se la querían 'zumbar'.Las imágenes se viralizaron inmediatamente y llegaron hastaque desconocía por completo la situación a la que había sido somentida.Tras darse a conocer su identidad, la chica de 20 años, conocida como, tuvo que salir a dar la cara para aclara que, que desconocía cómo llegó a difamarse su imagen y niega cualquier relación con el senadorFer comentó que 'de pronto' comenzaron a etiquetarla en la noticia, al principio pensó que se trataba de una broma, pero cayó en cuenta que sí era su fotografía la que estaba circulando, en una conversación sobreLa joven tuvo que acudir a una entrevista al programa de, pues su imagen se vio afectada tras las acciones del senador. Asegura que ha recibido todo tipo de mensajes ofensivos alegando que es 'scort', sin embargo, aclaró que sólo se dedica a estudiar.Este martes, Fer se vio obligada a publicar un video en su cuenta dedonde aclaró que "no era scort y desconocía porqué su fotografía estaba circulando en el grupo de WhatsApp del hermano del gobernador de Tamaulipas".

"Soy una chava normal de 20 años, estoy estudiando la Universidad. Tengo novio, me llevó muy bien con mi familia, tengo amigos, tengo una vida muy normal. Estoy estudiando la licenciatura en Mercadotecnia", aclaró Moreno en "Sin Anestesia".

Durante el programa con Carlos Loret de Mola, Moreno dijo quefue tomada cuando estaba en el auto con su madre, de igual manera había más fotografías similares con su mamá atrás.Fernanda descartó que vaya a cerrar su perfil de Instagram luego de lo sucedido, pero advirtió que le parece lamentable que ocurran este tipo de incidentes.

"A mí lo que más me preocupa es mi imagen, porque quedé embarrada, porque el que nada debe nada teme", apuntó.

"Yo creo que… por una broma del senador no tengo por qué cambiar mi vida y mis redes, porque yo no hice nada malo".

Argumento que, pero advirtió a la chicas que tienen sus cuentas que tengan cuidado.Fer mencionó que hasta ahora el senadory que cree que es posible que el legislador hasta ahora se esté enterando de quién es ella.

"Conmigo no se ha disculpado, personalmente, no se ha disculpado, directamente… pero su broma me está causando bastantes repercusiones en redes sociales", lamentó.

"No quiero tener problemas con nadie, no quiero tener nada que ver con eso, yo estaba muy feliz en mi casa, en mi mundo, sin tener bronca".

Agregó que su novio sabe cómo es y que le da confianza, pero quien en realidadcómo reaccionaría era su padre.

"Le marqué, le conté lo que estaba pasando, le dije: ahorita está muy chiquito, pero supongo que se va a hacer más grande, y te quiero avisar que no es cierto lo que dicen, tomaron una foto de mi Instagram, tranquilo".

"Seguramente el senador no sabía quién era yo. Yo creo que apenas se ha de estar enterando de que para nada me dedico a eso, que soy una niña normal de 20 años".