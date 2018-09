VER MÁS:

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En reunión con miembros del cabildo,, pues acusó que no acuden a laborar y no reciben ninguna sanción, aunque sí cobran su dieta., se, quienes solicitaron conocer en qué utilizarán los 16 millones de pesos que el municipio obtuvo por el paso del gasoducto a cargo de TransCanada.Además,de cabildo o actividades del ayuntamiento.Específicamente,quien falta frecuentemente a las sesiones y audiencias ciudadanas, afirmaron.Puntualizaron quepor el desarrollo de Atitalaquia.Después de tres horas de diálogo: en el primero, además de otro lapso igual para su aprobación.El segundo punto versa sobre, "no es posible que nunca esté".En el tercer puntoy el último punto tiene que ver con el destino de los 16 millones de pesos que obtuvo el municipio por el gasoducto.Respecto a este último,, a la altura de la zona centro de Atitalaquia, recientemente les informaron que el proyecto podría ser inviable,Por ello,entre los que plantearon edificar un hospital que atienda a los enfermos de cáncer y vías respiratorias que existen por la contaminación de la zona.