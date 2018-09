Por este motivo no podrán votar 3.4 millones de personas en Brasil

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El tribunal supremo de Brasil falló el miércoles queprogramadas en octubre debido a queante las autoridades, una medida que podría afectar la contienda presidencial del país.En, todos los votosy desde 2016, los votantes han tenido que registrar sus huellas dactilares para emitir su voto mediante un sistema biométrico.En una votación de 7-2, los magistrados dictaminaron que sería imposible deshacerse de la identificación biométrica cuando falta solo dos semanas para las elecciones del 7 de octubre. Dos jueces se abstuvieron.Los opositores dijeron que las autoridades no informaron a todos de forma adecuada sobre el requisito, por lo que muchos no registraron sus huellas.dijo que era imposible decir que la población no había sido informada sobre la necesidad de registrar las huellas dactilares para votar.El Partido Socialista brasileño señaló que bloquear a estos votantes es una forma de impedir que el electorado pobre y desinformado vote. Casi la mitad del registro electoral en cuestión se ubica en el empobrecido noreste de Brasil, que tiende a respaldar a partidos de izquierda.La izquierdista Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, ganó la presidencia en los comicios de 2014 por escaso margen, en una segunda vuelta contra el derechista Aecio Neves.Una encuesta de la empresa brasileña Ibope publicada el miércoles mostró la posibilidad de que haya otra contienda como esa en los comicios presidenciales de este año, en los que hay casi una docena de candidatos.es el puntero con el 27% de la intención de voto, mientras que else encuentra en segundo lugar, favorecido con el 21%. Si esas cifras se mantienen, esos dos candidatos avanzarían a una segunda vuelta prevista para el 28 de octubre.Cuando les preguntaron sobre una segunda vuelta entre Bolsonaro y Haddad, los brasileños indicaron que sería una contienda cerrada, en la que Haddad obtendría el 42% de los votos y Bolsonaro el 28%.El margen de error de la encuesta fue de dos puntos porcentuales. Ibope encuestó a 2.000 votantes del 22 al 24 de septiembre.