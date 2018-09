ÁLVAR Y  ZAMARRIPA

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El prometido “golpe de timón” en la estrategia de seguridad se hará con los mismos: Álvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad, y Carlos Zamarripa, procurador. Habrá que apoyar la decisión del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien en su primera intervención insistió en que exigirá resultados.Los partidos aprovechan para abrir fuego, los empresarios son cuidadosos en sus dichos, pero no lo toman con optimismo, los panistas callan, y los ciudadanos de a pie sólo saben que la inseguridad y la violencia están peor que nunca. La exigencia es clara: esto tiene que cambiar.En punto de las 11 horas está convocada la ceremonia oficial de “entronación” del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en el Congreso del Estado. A las 6 de la tarde en el Teatro del Bicentenario le toma protesta al gabinete legal, ampliado y su staff de Gobierno del Estado para el periodo 2018-2024. Será el momento de los primeros mensajes de Diego, donde todos esperan explique el “golpe de timón”.En el gabinete ampliado, Diego optó por el “refrito” del equipo de Miguel Márquez. Lo extraño es que a estas alturas ni siquiera se anunciaron los cargos completos. Por ejemplo, están en el aire los del Instituto Estatal de la Cultura, el Instituto de Seguridad Social (ISSEG), la Comisión Estatal del Agua, el Instituto de Planeación, el Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad.A esos funcionarios que repiten hay que sumar los del gabinete legal, como son en: Salud, Daniel Díaz; Desarrollo Social y Humano, Gerardo Morales; y los que cambian de puesto como Eusebio Vega a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior; Juanita de la Cruz como Secretaria Particular; y Héctor Salgado, quien va del ISSEG a la Secretaría de Finanzas.De llamar la atención que, sin previo aviso, el gobernador Márquez plantó a los legisladores locales. Estaba agendada su presencia para la toma de protesta de la nueva Legislatura, y no llegó. En cambio no faltó momentos después a la Universidad de Guanajuato, donde le esperaba un reconocimiento.El todavía presidente de México, Enrique Peña Nieto, regresa a Guanajuato. El martes 2 de octubre se le espera para la entrega de la modernización del edificio de la terminal del Aeropuerto del Bajío. Un día antes, el otro presidente, el electo, Andrés Manuel López Obrador, visita León en agradecimiento. A EPN lo esperan pronto de regreso para que inaugure el esperado nuevo Hospital del IMSS en León.Para que le digas “no” al “fiscal carnal”, a nivel nacional la Coparmex León está convocando para un firmatón este jueves 27 de septiembre en la entrada principal de la Universidad de La Salle Bajío. Con tu credencial del INE puedes sumarte a la iniciativa ciudadana para lograr una reforma al artículo 102 constitucional.Coparmex Nacional se planteó recabar 117 mil firmas para llevar ante el Congreso de la Unión la iniciativa que plantea, en resumen, garantizar una Fiscalía autónoma, independiente y eficaz. En León, el organismo patronal que comanda Jorge Ramírez, se propuso juntar seis mil firmas, ya van poco menos de la mitad. No hay un plazo fatal, pero andan movidos para tenerlas lo antes posible.Esa misma lucha por tener una “Fiscalía que sirva” la hará Coparmex en el estado de Guanajuato. De entrada no están de acuerdo en la legislación local de que el fiscal dure nueve años, pelearán por dejarlo en seis. En eso tienen la coincidencia de la diputada local del PAN, Libia Dennise García.El ex priísta y ahora diputado federal por Morena, Miguel Ángel Chico Herrera, presumió en sus redes sociales que participó el pasado lunes en la Asamblea Estatal del Movimiento Nacional por la Esperanza, agradeciendo la invitación de su dirigente, René Bejarano, que se celebró en León. Participaron los alcaldes electos por Morena de Apaseo el Alto, Uriangato y Santiago Maravatío.