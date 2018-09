Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La compañía japonesa donde surgiera el sumo de robots en 1989, está interesada en llegar a Guanajuato.Su nombre es Fujisoft, su propietario Hiroshi Nozawa ideó este tipo de competencias para provocar en sus colaboradores el desarrollo de proyectos vinculados con la robótica.La semana pasada directivos de la firma nipona presentaron su proyecto a integrantes del Clúster de Tecnologías de la Información de Guanajuato (CLUTIG) y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti).En la reunión compartieron su interés por invertir en México y aclararon que aún no definen la zona, Querétaro es otro de los estados que tienen contemplado conocer para considerarlo en su lista.En la reunión, la gente de Fujisoft conoció de cerca el crecimiento en industrias como la del automotriz y cuestionaron cuántas de estas empresas cuentan con áreas de investigación y desarrollo.Se les platicó a detalle del cómo funciona el IECA que se convertiría en un buen aliado para formar talento de acuerdo a sus necesidades.El momento incómodo de la charla fue cuando preguntaron por la seguridad en donde no se les pudo mentir.Pese a ello, existen un mayor número de factores positivos que esperan conquisten a los directivos de la marca del sol naciente que el viernes tiene agendado un regreso para visitar el Parque de Innovación Sanmiguelense en San Miguel de Allende.Para los directivos de Fujisoft es fundamental que en Guanajuato cuenten con la energía y conectividad suficiente más allá de grandes extensiones de terrenos, en caso de elegir Guanajuato generarían entre 100 y 200 empleos, pero el principal logro de su llegada sería que permitirían el comienzo de una generación de expertos en tecnologías de la información en el estado.Aprovechando que hablamos de Tecnologías de la Información ayer se presentó oficialmente a estudiantes la red social de innovación Jung Lab de la Canieti, que preside Jorge Solalinde.Esta plataforma -en la cual ya los jóvenes pueden registrarse- permitirá generar un ecosistema en donde puedan interactuar líderes de la iniciativa privada, autoridades y el talento que surja en Guanajuato. Será un laboratorio de jóvenes donde podrán las empresas buscar a los más desarrollados del estado y en el mediano plazo la intención es que funcione a nivel nacional.En la red social habrá oportunidad de que los chavos puedan realizar sus prácticas profesionales, habrá bolsa de trabajo y competencias que tendrán como incentivos premios u ofertas laborales.En la presentación de Jung LAB participaron para compartir su experiencia Ana Karen Castro, estratega digital que cuenta con más de 20 mil seguidores en Instagram, Jonathan Alavarez, CEO de Blackbot, además de conferencistas de TEDx y Juan Pablo Flores, investigador de la UNAM.De enero a julio de este año, el valor de producción en la industria manufacturera en el Bajío registró un aumento anual promedio de 11.2%, sin embargo Guanajuato fue el único estado de la zona que tuvo un saldo negativo, presentando una disminución de 2.3%, con un valor de producción de 408 mil 776.7 millones de pesos, esto de acuerdo a datos consultados en el Inegi.La tendencia en el desempeño se logró mantener pese a la baja en Guanajuato, gracias a los crecimientos de dos dígitos en Aguascalientes y San Luis Potosí.En San Luis Potosí el crecimiento fue de 28.9% para una cifra de 222 mil 514.1 millones de pesos, resaltando por ser el principal aumento en la zona.En el caso de Querétaro, el incremento fue de 5.5% teniendo un valor de 162 mil 812.4 millones de pesos.En relación al personal ocupado en el sector manufacturero las cifras de Guanajuato no son malas, pese al tropiezo, teniendo un aumento de 2.4%, es decir un millón 419 mil 522 personas.El estado con mayor crecimiento en los primeros siete meses del año fue Aguascalientes con 551 mil 508 personas, teniendo un aumento de 9.5%, seguido de San Luis Potosí, con 6.9%, es decir 681 mil 170 trabajadores y en Querétaro fue de 5.8% con 805 mil 185 personas integrándose a laborar en la industria.