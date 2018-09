Vinculan a empresario por desaparición forzada de su ex esposa Diana Lizeth

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El, fue detenido y vinculado a proceso penal por el delito deEl Ministerio Público le imputó alpero el imputado, mediante su defensa, solicitó duplicidad de término a fin de mostrar pruebas en su favor.Su detención ocurrió la mañana del miércoles pasado en su. ubicada en elSu audiencia de formulación de imputación dio inicio la mañana del jueves bajo la causa penal 1P2018-1796, pero debido a que se hizo un cambio en su defensa, fue pospuesta hasta el día siguiente.El Ministerio Público y los defensores de la víctima, Diana Lizeth, del corporativo JP, lograron imputarle el delito de desaparición forzada de personas.Los datos de prueba que los agentes investigadores obtuvieron los expusieron ante el juez, pero deben esperar al resolutivo este lunes en la reanudación de la audiencia.La joven de 29 años llegó a su casa la tarde de ese día, pero ya nadie la vio salir., quien después de iniciada la investigación, estuvo interponiendo diversos amparos.Diana tenía siete años viviendo en la ciudad, pues ella es originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua.Cuando investigadores de la Agencia 8 del Ministerio Público dieron inicio a esta investigación, hicieron un cateo en el domicilio de la joven.“Gracias a la intervención de mis asesores de corportativo JP, es que se ha podido ir resolviendo esto, y desde luego gracias al trabajo de la Procuraduría de Justicia”, manifestó Norma, la madre de Diana.Existen más indicios que podrían confirmar la presunta responsabilidad de Cristóbal en la desaparición de su ex esposa, pero por sigilo de la investigación han sido reservados.“Espero que ahora sí se le haga justicia después de seis meses cumplidos de la desaparición de mi hija, y de todo lo que se ha investigado entre los datos que ha aportado la institución y mis abogados del corporativo JP”, expresó Norma.Además, hizo saber que ahora queEn el domicilio donde vivían con su padre, no estaban y en la escuela a la que acudían, la directora le informó a la abuela que el padre los dio de baja.“Durante la investigación resaltaron varios indicios, los cuales arrojaron a que Cristóbal pudiera ser el responsable de la desaparición de mi hija. Ahora mi temor es que lo dejen en libertad, además del temor que tengo por no saber dónde se encuentran mis nietos, ya que estaban bajo el resguardo de él (Cristóbal), mismos que desde su detención no han sido localizados o en su caso no me han informado de su paradero”, mencionó Norma.Se indicó que se hicieron las inspecciones en ambos hogares y se ubicaron indicios biológicos, que fueron analizados por científicos expertos en genética, quienesLas investigaciones del agente del, y suAnte el juez de oralidad, el agente del Ministerio Público mostró los datos de prueba obtenidos en la investigación inicial, que permitieron establecer la forma en que actuó el indiciado hasta el momento en quEl juez de oralidad determinó vincular a proceso penal a Cristóbal por el delito de desaparición forzada de personas por particulares.El empresario estará en prisión tres meses, tiempo en que se complementará la carpeta de investigación del caso y posteriormente se decidirá su situación legal.